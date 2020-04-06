الجوازات: قرار التمديد لا يشمل العمالة المنزلية

الرياض (صدى):

رد الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات، على استفسار مواطن، بشأن ما إذا كان قرار تمديد هوية مقيم للوافدين يشمل العمالة المنزلية أم لا.

وقال المواطن في استفساره: " عندي سائق خاص تنتهي إقامته بعد ١٠ أيام، هل يشمله التمديد؟ " .

ومن جانبه أوضحت " الجوازات " أن الإعفاءات التي صدرت لا تشمل العمالة المنزلية، مشيرة إلى أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

يذكر أن المديرية العامة للجوازات، قد بدأت في تمديد " هوية مقيم " آلياً للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية المنتهية إقاماتهم من تاريخ 23 / 7 / 1441هـ ، الموافق 18 / 3 / 2020م، حتى 9 / 11 / 1441هـ، الموافق 30 / 6 / 2020م، لمدة ثلاثة أشهر إضافية دون مقابل مالي.

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