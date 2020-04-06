نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

الجوازات: قرار التمديد لا يشمل العمالة المنزلية

Time منذ ساعة
Views 2197
Comment 2
الجوازات: قرار التمديد لا يشمل العمالة المنزلية

الرياض (صدى):
رد الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات، على استفسار مواطن، بشأن ما إذا كان قرار تمديد هوية مقيم للوافدين يشمل العمالة المنزلية أم لا.

وقال المواطن في استفساره: " عندي سائق خاص تنتهي إقامته بعد ١٠ أيام، هل يشمله التمديد؟ " .

ومن جانبه أوضحت " الجوازات " أن الإعفاءات التي صدرت لا تشمل العمالة المنزلية، مشيرة إلى أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

يذكر أن المديرية العامة للجوازات، قد بدأت في تمديد " هوية مقيم " آلياً للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية المنتهية إقاماتهم من تاريخ 23 / 7 / 1441هـ ، الموافق 18 / 3 / 2020م، حتى 9 / 11 / 1441هـ، الموافق 30 / 6 / 2020م، لمدة ثلاثة أشهر إضافية دون مقابل مالي.

اقرأ أيضًا:

تمديد "هوية مقيم" للوافدين داخل وخارج المملكة دون مقابل

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

....
صدقت....ذكرتني بالمثل اللي يقول ..تركت بيتها وراحت تكنس بيت الجيران...
زعيم اااسيا
هذا المقطع قديم لكن وسائل الاعلام من الفضاوة تنشر للافراد المساكين مقاطع وتتكلم بلسان الشعب محاسبتهم من وجهت نظري هذي غير مهنية
ابو محمد
كلامك ممتاز يادكتور ..
ابو محمد
كلامك ممتاز يادكتور ..
الملل
الاشخاص اللي يقال عنهم مشاهير شكلهم خريجي دور الاحداث والسجون ليه الدولة ماتاخذهم بيد من حديد تري المجتمع ماهو محتاج للاشكال هذي تراهم ماقدمو شي للبلد

أخر الأخبار

«هدف» لمنشآت القطاع الخاص: لا توجد مهن مستثناة من مبادرة دعم التوظيف
«هدف» لمنشآت القطاع الخاص: لا توجد مهن مستثناة من مبادرة دعم التوظيف
Time منذ 13 دقيقة Views 1269
بالفيديو..أفنان الباتل تثير الجدل وتحرض على تخزين السلع
بالفيديو..أفنان الباتل تثير الجدل وتحرض على تخزين السلع
Time منذ 38 دقيقة Views 709
" الكيرم " تغزو المنازل من جديد
" الكيرم " تغزو المنازل من جديد
Time منذ ساعة Views 1965
الجوازات: قرار التمديد لا يشمل العمالة المنزلية
الجوازات: قرار التمديد لا يشمل العمالة المنزلية
Time منذ ساعة Views 2197
مُسنة تختار الانتحار بدلا من الموت بكورونا
مُسنة تختار الانتحار بدلا من الموت بكورونا
Time منذ ساعة Views 375
بالفيديو..مستهتران يبصقان على النقود قبل تسليمها لعمال البقالة
بالفيديو..مستهتران يبصقان على النقود قبل تسليمها لعمال البقالة
Time منذ ساعتين Views 1717
وحيد بغدادي: الإنسان هو الفيروس الحقيقي للكوكب
وحيد بغدادي: الإنسان هو الفيروس الحقيقي للكوكب
Time منذ ساعتين Views 1750
" موزة " تهدر أموال الشعب القطري للاستحواذ على ريتز لندن
" موزة " تهدر أموال الشعب القطري للاستحواذ على ريتز لندن
Time منذ 3 ساعات Views 3015
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
Time منذ 3 ساعات Views 2066
دراسة تدعي علاج الوباء العالمي بدواء " القمل والجرب "
دراسة تدعي علاج الوباء العالمي بدواء " القمل والجرب "
Time منذ 3 ساعات Views 869