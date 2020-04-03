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تمديد "هوية مقيم" للوافدين داخل وخارج المملكة دون مقابل

Time منذ 24 دقيقة
Views 1535
تمديد "هوية مقيم" للوافدين داخل وخارج المملكة دون مقابل

الرياض (صدى):
انطلاقاً من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، لاتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية، وإنفاذاً للتوجيهات الكريمة؛ بدأت المديرية العامة للجوازات في تمديد "هوية مقيم" آلياً للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية المنتهية إقاماتهم من تاريخ 23 / 7 / 1441هـ ، الموافق 18 / 3 / 2020م، حتى 9 / 11 / 1441هـ، الموافق 30 / 6 / 2020م، لمدة ثلاثة أشهر إضافية دون مقابل مالي، لتتطابق مع ما نُفذ مسبقاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن تمديد "هوية مقيم" تم آلياً دون مراجعة مقرات الجوازات، وبلا رسوم حيث ترسل رسائل نصية عبر الجوال لكافة المستفيدين، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية، موضحة أن العمل جارٍ لتمديد فترة صلاحية استخدام تأشيرات الخروج والعودة التي تنتهي فترة صلاحيتها من تاريخ 1 / 7 / 1441هـ، الموافق 25 / 2 / 2020م، حتى تاريخ 1 / 10 / 1441هـ، الموافق 24 / 5 / 2020م ولمدة ثلاثة أشهر إضافية مجاناً، ويشمل المقيمين من المهن التجارية الموجودين داخل المملكة التي لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج من وإلى المملكة عبر المنافذ، وأن التمديد سيتم آلياً من النظام دون مراجعة مقرات الجوازات.

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أحدث التعليقات

abdul
ياحليلك يا زولة! علّميها عن الدخان السوداني لهذه الفنانة الكويتية.
abdul
حتي الاسد ، موَّتوا أسديّته. ممكن بيشرّبوه ماء ممزوجا بالفلورايد. حسبي الله عليهم وعلي كل من كبّ الفلورايد علي الماء الطهور.
abdul
واااو ! المناضل الايرلندي بابِي سانْدْس - اطول معمّر عند المُضرِبين عن الطعام عاش ٦٦ يوما قبل وفاته. وهذه المرأة ضربت الرقم القياسي تقريبا ٥ اضعاف ما عاشه bobbie sands. يا صدي تري بعض الناس يدّعون صايمين وماهم بصايمين. وهناك من يدخلون المطاعم في رمضان من الباب الخلفي، و لا رأينا ولكن بما سمعنا. ههههه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
مره👌😥😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
انشهد😂

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