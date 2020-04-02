مذيع الجزيرة يصاب بالجنون والسفه ومناشدات لإدخاله مستشفى الصحة النفسية

وقال "ريان " على حسابه الرسمي في " تويتر " : لماذا يخجل الاماراتي من كونه إماراتيًا ويقدم نفسه خارج بلاده باعتباره قطريًا ؟ ولماذا يتمنى السعودي لو كان قطريًا ؟ ولماذا يسعى العرب والأجانب للعيش والعمل في قطر ؟
وتابع قائلاً : يرجى التفضل بكتابة آرائكم أو المشاركة في الإستبيانات ، ليلقنه المغردون درساً بتعليقات ربما تساعد على إفاقته من غيبوبته العمدية .
وقال أحد المغردين " جن هذا الرجل بس ما الوومه هذه التغريدة مدفوعة الثمن !" ، وقال آخر "اعراض حمى وهذيان واضح على آخر اليوم راجع طبيبك البيطري فضلا !" .
ورد معلق عليه " التغريدة مدفوعة الثمن" ، كما لم يكن الإنتقاد بعيداً عن القطريين أنفسهم حيث قال أحدهم : لماذا استطلاعاتك لا تحمل غير اختيارات محدده؟ ليه مفيش اختيار ان في لا يريد العيش بها؟ ولا العمل بها؟ ، وغيرها من التعليقات المناشدة بإدخاله مستشفى الصحة النفسية .
والمثير للدهشة أن هذا الإستبيان السفيه يأتي في الوقت الذي يشيد فيه العالم بجهود المملكة والإمارات لحماية المواطنين والمقيمين على السواء بإتخاذ كافة الإجراءات ، بينما تضع قطر طيرانها المدني تحت تصرف إيران لتوصيل المساعدات الإرهابية للدول غير آبهة سوى بإرضاء أسيادها ولو على حساب بنشر العدوى بين مواطنيها .
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