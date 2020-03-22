بالفيديو.. طيران قطر تحت تصرف الحرس الثوري بعد غضب اللبنانيين من حركة الطيران الإيراني

نايف السالم (صدى):

كشف مقطع فيديو خداع واستهتار نظام قطر بشعبه ، والذي بات ينوب عن حركة الطيران الإيراني بعد منعه في دول العالم بسبب تفشي الفيروس .

وأظهر المقطع طائرة قطرية غادرت طهران وحطت في مطار بيروت الدولي دون أن يتبين ما إذا كانت طائرة ركاب أو شحن وطبيعة المواد التي تحملها ، حتى وصلت مطار QTR8320 المقفل الساعة 9.43 الى المطار .

وتوقعت مصادر إستمرار تدفق الإمدادات الإيرانية لحزب الله في لبنان عبر الطيران القطري الذي وضع أسطوله الجوي تحت تصرف الحرس الثوري الإيراني بعد غضب اللبنانين من حركة الطيرا ن الإيراني .

وأكدت أن طهران مستمرة في سياستها رغم الأزمة الطاحنة التي يعيشها الإيرانيون جراء تفشى الفيروس لأرقام قياسية ، فضلاً عن مخاطر جلب العدوى لقطر من إيران بغض النظر عن حمولة الطائرة .