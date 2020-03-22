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بالفيديو.. طيران قطر تحت تصرف الحرس الثوري بعد غضب اللبنانيين من حركة الطيران الإيراني

Time منذ 59 دقيقة
Views 2020
بالفيديو.. طيران قطر تحت تصرف الحرس الثوري بعد غضب اللبنانيين من حركة الطيران الإيراني

نايف السالم (صدى):
كشف مقطع فيديو خداع واستهتار نظام قطر بشعبه ، والذي بات ينوب عن حركة الطيران الإيراني بعد منعه في دول العالم بسبب تفشي الفيروس .

وأظهر المقطع طائرة قطرية غادرت طهران وحطت في مطار بيروت الدولي دون أن يتبين ما إذا كانت طائرة ركاب أو شحن وطبيعة المواد التي تحملها ، حتى وصلت مطار QTR8320 المقفل الساعة 9.43 الى المطار .

وتوقعت مصادر إستمرار تدفق الإمدادات الإيرانية لحزب الله في لبنان عبر الطيران القطري الذي وضع أسطوله الجوي تحت تصرف الحرس الثوري الإيراني بعد غضب اللبنانين من حركة الطيرا ن الإيراني .

وأكدت أن طهران مستمرة في سياستها رغم الأزمة الطاحنة التي يعيشها الإيرانيون جراء تفشى الفيروس لأرقام قياسية ، فضلاً عن مخاطر جلب العدوى لقطر من إيران بغض النظر عن حمولة الطائرة .

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أحدث التعليقات

زاهرالشمراني
والله اللي راتبه اقل من عشرة الاف واللي اكثر درب كل راتب معروف البنوك وفيزا ومعارض السيارات وشركة اليسر لها نصيب في رواتبنا هذا غير شركة المياه المفترية وشركة المهرباء المتغطرسه وشركات الاتصالات ولكن الى الله المشتكى
جميل الباشا
السلام عليكم عندي استفسار والي عنده زياره عائليه وقربت تنتهي هل يشملها القرار أو لازم يروح يجددها ارجو الرد
غييييوووورررر
اخصوه وفكوه
ابو اميرة الاهدل
ما ضوعه.. يتحمد العافية .. هذولي بعد ثلاثة شهور يرجعو يسددو..
جرح الموده
الحمد الله مؤتمر الشيشان الاسلامي طرد الوهابيه من الاسلام والقمه الاسلاميه في ماليزيا لم تدعو الوهابيه للانضمام لهم يعني الوهابيه ليست من الاسلام

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