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بالفيديو.. الإصابات في المملكة تحت السيطرة وتوقعات بانخفاضها خلال أسبوعين

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الإصابات في المملكة تحت السيطرة وتوقعات بانخفاضها خلال أسبوعين

الرياض (صدى):
أوضح الدكتور مجدي الطوخي استشاري الصحة العامة والأمراض المعدية، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا كانت "متوقعة" وارتفاع الحالات مازال تحت السيطرة، إذ تعتبر المملكة مثال يُحتذى به لدول العالم.

وأكد في تصريحات تليفزيونية، أن الإجراءات الاحترازية المتخذة هو السبب في الوضع المطمئن، مشيرًا إلى أن "تحت السيطرة" تعني أن عدد الحالات المسجلة متناسبة مع عدد الإصابات الجديدة وكذلك عدد الوفيات متدني.

وأشار إلى أن عدد المتعافين جيد وعدد الوفيات ضئيل جدًا، والإصابات المسجلة ما زالت متواضعة، وستظل تحت السيطرة طالما كان المواطن والمقيم يلتزم بالتعليمات الصحية المناسبة، متوقعًا أن يكون هناك إنحدار في عدد الإصابات أو على الأقل يكون هناك ثبات.

و أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 157 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة ليصل إجمالي الحالات إلى 1720 حالة.

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«الصحة» : 157 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا (فيديو)

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أحدث التعليقات

ابو عمار
التاهو فعلا ممتاز جدا
ابو عمار
التاهو فعلا ممتاز جدا
المليليح
الفراج هلالي ولازم صحيفه صدى تجيب اي شي للفراج ضد النصر او الاستهزاء بالنصر بس النصر داعس عليكم ثلاث سنوات متتالية مافزت على النصر ومن حقكم تبحثوا وتحرثوا ورا اسيادكم
ابو عمار
ما شفناك اثناء التحليق الضاهر انك تمزح مع الولد
المليليح
مايمدح العروس الا امها

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