بالفيديو.. الإصابات في المملكة تحت السيطرة وتوقعات بانخفاضها خلال أسبوعين

الرياض (صدى):

أوضح الدكتور مجدي الطوخي استشاري الصحة العامة والأمراض المعدية، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا كانت "متوقعة" وارتفاع الحالات مازال تحت السيطرة، إذ تعتبر المملكة مثال يُحتذى به لدول العالم.

وأكد في تصريحات تليفزيونية، أن الإجراءات الاحترازية المتخذة هو السبب في الوضع المطمئن، مشيرًا إلى أن "تحت السيطرة" تعني أن عدد الحالات المسجلة متناسبة مع عدد الإصابات الجديدة وكذلك عدد الوفيات متدني.

وأشار إلى أن عدد المتعافين جيد وعدد الوفيات ضئيل جدًا، والإصابات المسجلة ما زالت متواضعة، وستظل تحت السيطرة طالما كان المواطن والمقيم يلتزم بالتعليمات الصحية المناسبة، متوقعًا أن يكون هناك إنحدار في عدد الإصابات أو على الأقل يكون هناك ثبات.

و أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 157 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة ليصل إجمالي الحالات إلى 1720 حالة.

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