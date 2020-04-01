«الصحة» : 157 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا (فيديو)

الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 157 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة ليصل إجمالي الحالات إلى 1720 حالة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن عدد الوفيات ارتفع ليصل إلى 16 حالة، لافتًا إلى أن هناك حالة مصابة مرتبطة بالقدوم من الخارج وهي في العزل الصحي منذ الدخول، وبقية الحالات ارتبطت بالمخالطة الاجتماعية وهي في العزل الصحي.

‏‎وأكد متحدث الصحة، أنه بالمقارنة مع الحالات المسجلة في العالم فإن منحنى تسجيل الإصابات في السعودية من ضمن المنحنيات المتحكم بها؛ مشددًا على عدم الخروج من المنزل فبمجرد الخروج من المنزل قد تكون خالطت أحدًا.

وفي السياق نفسه، حذر الدكتور محمد العبدالعالي، من مخالفة التعليمات والذهاب أو الإتيان بالحلاقين في هذه الأيام؛ حيث قال: " أُحذر الجميع من أي ممارسة مخالفة للتوصيات، الحلاق بنفس اليوم من الممكن أنه مر على عشرة منازل " .