وفاة سفير إيراني ومسؤول بالشرطة جراء الإصابة كورونا

طهران (صدى):

كشفت إيران، عن وفاة سفيرها السابق في دمشق حسين شيخ الإسلام، إثر إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وتوفي السفير السابق (67 عامًا) توفي في مستشفى " مسيح دانشوري " بالعاصمة طهران، الذي نقل إليه للعلاج من الفيروس.

يأتي ذلك بعد وفاة محمد مير محمدي عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، إثر تدهور وضعه الصحي من جراء كورونا.

كما توفي وفاة النائب محمد علي رمضاني، السبت الماضي، بالإضافة إلى وفاة رئيس مفتشية شرطة محافظة جيلان، العقيد رسول عزيزي، اليوم الجمعة.

يذكر أن " صدى " كانت قد نشرت تقريرًا يكشف عن وجود فرضية تؤكد أن مصدر كورونا هو إيران وليس الصين، إذ جاء ردًا على مقتل قاسم سليماني وحتى تضرب العلاقات الأمريكية الصينية.

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