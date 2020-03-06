calendar

وفاة سفير إيراني ومسؤول بالشرطة جراء الإصابة كورونا

عربية ودولية
Time منذ 34 دقيقة
Views 1309
وفاة سفير إيراني ومسؤول بالشرطة جراء الإصابة كورونا

طهران (صدى):
كشفت إيران، عن وفاة سفيرها السابق في دمشق حسين شيخ الإسلام، إثر إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وتوفي السفير السابق (67 عامًا) توفي في مستشفى " مسيح دانشوري " بالعاصمة طهران، الذي نقل إليه للعلاج من الفيروس.

يأتي ذلك بعد وفاة محمد مير محمدي عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، إثر تدهور وضعه الصحي من جراء كورونا.

كما توفي وفاة النائب محمد علي رمضاني، السبت الماضي، بالإضافة إلى وفاة رئيس مفتشية شرطة محافظة جيلان، العقيد رسول عزيزي، اليوم الجمعة.

يذكر أن " صدى " كانت قد نشرت تقريرًا يكشف عن وجود فرضية تؤكد أن مصدر كورونا هو إيران وليس الصين، إذ جاء ردًا على مقتل قاسم سليماني وحتى تضرب العلاقات الأمريكية الصينية.

اقرأ أيضًا: 

إيران مصدر تفشي «كورونا» وليس الصين

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
سبحان الله الدايم .. والفاني خلقه ...
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. حطوا المجرمه مع زوجها المجرم في وادي النطرون حتى يسوسون ... اخزاهما الله ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. علامها طشت كفراتها وعفشها وهي باالهوا .... .. ياليت المحقق العريف ركن حنس بوند يخبرنا ويش الماضوع ...
رائد
كلام غير منطقي و عقلاني هذا المرض ينتشر في أي مكان و كان بدايتها بالصين و أن انتشار المرض بإيران هو بسبب ضعف وزارة الصحة و فشل الطاقم الطبي اتمنى من الناس تتابع اخبار rt العربية لأنهم تكلمواْ عنها كثير
ابو محمد
اعقب ياالمجرم .. .. والبهيم راع الدباب ليش واقف يتفرج ، ليش مافزع ...؟؟ .. خيبكم الله ياقليلين الفزعة والنخوه ..

أخر الأخبار

صحة الرياض توضح حقيقة اكتشاف حالة مصابة بكورونا في مستشفى بالخرج (فيديو)
صحة الرياض توضح حقيقة اكتشاف حالة مصابة بكورونا في مستشفى بالخرج (فيديو)
Time منذ دقيقتين Views 1066
عدنان جستنية يستشهد بخطاب للنصر يصف فيه المريسل بـ " المدلس والكذاب "
عدنان جستنية يستشهد بخطاب للنصر يصف فيه المريسل بـ " المدلس والكذاب "
Time منذ 18 دقيقة Views 1273
مدرب هولندي: البلدان العربية اكسبتني الخبرة وتجربتي أمام الهلال لن أنساها
مدرب هولندي: البلدان العربية اكسبتني الخبرة وتجربتي أمام الهلال لن أنساها
Time منذ 19 دقيقة Views 1245
لحظة وفاة عامل بناء
لحظة وفاة عامل بناء
Time منذ 23 دقيقة Views 384
أم تقتل طفلتها خنقا وترميها في القمامة 
أم تقتل طفلتها خنقا وترميها في القمامة 
Time منذ 25 دقيقة Views 125
لحظات مرعبة بعد هبوط طائرة
لحظات مرعبة بعد هبوط طائرة
Time منذ 25 دقيقة Views 392
رجل يسرق سيدة عند باب منزلها
رجل يسرق سيدة عند باب منزلها
Time منذ 26 دقيقة Views 363
بالفيديو.. فيفي عبده تحتفل مع صلاح عبدالله بوصلة من الرقص
بالفيديو.. فيفي عبده تحتفل مع صلاح عبدالله بوصلة من الرقص
Time منذ 28 دقيقة Views 1192
الكويت: لم نُسجل حالات إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
الكويت: لم نُسجل حالات إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
Time منذ 31 دقيقة Views 1238
التعادل يحسم لقاء الرائد والفتح
التعادل يحسم لقاء الرائد والفتح
Time منذ 32 دقيقة Views 1289