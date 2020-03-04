بالفيديو.. واقعة جديدة لمضاربة عنيفة بين مقيمين بالرياض

الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن وقوع مضاربة جديدة عنيفة بين عدة مقيمين من الجنسية السورية في حي النسيم بمنطقة الرياض، وذلك بعدما رصدت صحيفة " صدى " الإلكترونية، واقعة مماثلة للاعتداء على سائق " سطحة " على أحد طرق الرياض.

وظهر الفيديو الجديد، عقب البيان الذي أصدرته شرطة الرياض بالقبض على المتورطين في الواقعة السابقة؛ ليُضاف إلى سلسلة المخالفات والمضاربات التي شهدتها بعض أحياء الرياض مؤخرًا وتعمل الشرطة على ردعها.

وكان قد كشف مقطع فيديو سابق، نشرته " صدى " عن مجموعة من العمالة الوافدة من الجنسية السورية يعتدون على سائق سطحة؛ حيث اجتمعوا أمام باب السيارة التي يقودها المُعتدى عليه، فيما يحاول الدفاع عن نفسه أمام ضربات عديدة بالعصى.

وعقب ذلك، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، صباح اليوم الأربعاء، عن القبض على 7 منهم تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث؛ حيث كانت المضاربة نتيجة خلاف سابق بينهم، وقد ضبط بحوزة أحدهم سلاح ناري نوع مسدس غير مرخص.

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