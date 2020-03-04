بالفيديو.. القبض على 7 مقيمين من الجنسية السورية

الرياض (صدى):

ألقت الجهات الأمنية بالرياض⁩، القبض على مقيمين من الجنسية السورية، إثر مضاربة جماعية لوجود خلاف سابق بينهم.

جاء ذلك بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للعمالة السوريين وهم يعتدون على سائق سطحة.

وجاء البيان كالتالي:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله حدوث مشاجرة بين مجموعة من الوافدين بأحد الطرق العامة جنوب العاصمة الرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هوياتهم والقبض على " 7 منهم تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث "، وتبين أنها نتيجة خلاف سابق بينهم، وقد ضبط بحوزة أحدهم سلاح ناري نوع مسدس غير مرخص، وجارية متابعة القبض على البقية ممن ثبت اشتراكهم بالمشاجرة، وقد تم إيقاف المقبوض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

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