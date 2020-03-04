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بالفيديو.. القبض على 7 مقيمين من الجنسية السورية

حوادث
Time منذ ساعة
Views 2613
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بالفيديو.. القبض على 7 مقيمين من الجنسية السورية

الرياض (صدى):
ألقت الجهات الأمنية بالرياض⁩، القبض على مقيمين من الجنسية السورية، إثر مضاربة جماعية لوجود خلاف سابق بينهم.

جاء ذلك بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للعمالة السوريين وهم يعتدون على سائق سطحة.

وجاء البيان كالتالي:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله حدوث مشاجرة بين مجموعة من الوافدين بأحد الطرق العامة جنوب العاصمة الرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هوياتهم والقبض على " 7 منهم تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث "، وتبين أنها نتيجة خلاف سابق بينهم، وقد ضبط بحوزة أحدهم سلاح ناري نوع مسدس غير مرخص، وجارية متابعة القبض على البقية ممن ثبت اشتراكهم بالمشاجرة، وقد تم إيقاف المقبوض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

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أحدث التعليقات

Ali
كلاب يجب نفيهم الى بلدهم
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بغض النظر عن المضروب سعودي او اجنبي علما بانه سوري زيكم (دامكم تشربون الدم الحمر) الرجال يضرب وينضرب . والحمد الله القانون ينصف المضلوم على الظالم فانتم خطر على المواطن والمقييم . بل خطر على انفسكم . ايه المتخلفين نطالب بإبعاد الوافدون الخمسة وعائلاتهم من السعودية خاصة بعد الاعتداء الوحشي انتم ليس في بلادكم والانفلات الامني عندكم انتم في ارضنا وأمننا حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم
القحطانى
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
القحطانى
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
القحطانى
لاحول ولا قوة الا بالله الله لايبلانا ولا يبلابنا