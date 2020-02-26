ابن عم تميم: كلنا عائض القرني

ماجد القزيز (صدى):

أعلن الشيخ فهد بن عبد الله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، تأييده لتصريحات الشيخ عائض القرني ضد رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.

ونشر فهد بن عبدالله مقطعا من تصريحات الشيخ عائض القرني الأخيرة، موجهًا رسالة إلى القطريين، قائلا: إلى أحرار قطر في الداخل، كشفنا لكم مراراً خبث إعلام عصابة الحمدين ودعمهم لأعداء الأمة.

وتابع: شعبنا في قطر، يدركون أن النظام القطري جَمَع مرتزقة وخونة العرب وجندهم لمحاربة إخواننا وأهلنا في السعودية والإمارات، والدليل هو دعمهم للعدو الأكبر أردوغان.

واختتم ابن عم الأمير القطري والمعارض لنظام الحمدين، رسالته بوسم: كلنا عائض القرني.

وكانت تصريحات القرني ضد أردوغان قد وقعت وقع الصاعقة على أعداء المملكة، حيث أعلن تبرأه من الثناء على الرئيس التركي، لافتًا إلى أنه كان منخدعًا فيه.

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