طلال الضوي(صدى):

صفع الشيخ عائض القرني، الرئيس التركي ” أردوغان ” خلال رده على الإعلام التركي والجماعات الإرهابية المواليه له قائلًا : أنا على حق و أنتم على باطل.

وقال الشيخ من خلال حساب ” الردع السعودي ” كنت متوقع السب من الأتراك لأني اقف بجانب الوطن والقيادة وأنا على حق، هم لايريدون ان نكشف ماتحت السطور وجاء الوقت لنكشف للشعب السعودي أننا مستهدفين.

وأضاف : انا لم أخطا عندما قلت أن أردوغان أول من زار إسرائيل وعلم أسرئيل داخل بيته، ويصف مع إيران التي ضد دول الإسلام وضد الدول العربية ويعادي الدولة الإسلامية والتي شعارها الحب والسلام وبلد الرسول صلى الله عليه وصلم.

وتابع : ماذا قدموا الأتراك لنا؟ سلبوا ونهبوا وقتلوا وأنا اتحدى علماء تركيا يقول ماعندما تدريس مادة الوجود، اتحداهم ان يقلوا أنهم أكثر دولة يوجد بها رحلات بين تركيا وإسرائيل.

واستكمل: يجب أن يبرزوا الدعاه السعوديين ما وراءهم ودعمهم للإرهاب ويجب علي أن أدافع عن الوطن، وأردوغان شق الصف، وهو يقاتل فقط ويقف مع إيران دائما ولم نسكت وأي سعودي لم يسكت، وقفتكم ترفع الراس.

وكان القرني قد قال إنه كان “مخدوعا” بالرئيس التركي. كما قال أنه متهم بـ “معاداة السعودية، وبيع القضايا الإسلامية، والتخلي عن السوريين والتدخل في ليبيا واليمن”.

ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج ” كلنا عائض القرني، دافاعًا عنه مؤكدين أن ما يتعرض له إرهاب فكري واغتيال الشخصية لا لشيء سوى أنه أعلن أنه يحب وطنه وفضح مخططات أردوغان.