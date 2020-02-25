نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

تركيا أرادت الهجوم على «القرني» ففضحت ذباب الحمدين

Time منذ شهر
Views 7804
Comment 11
تركيا أرادت الهجوم على «القرني» ففضحت ذباب الحمدين

أنقرة (صدى):
وقعت وكالة الأناضول التركية الرسمية، في شر أعمالها، وقت قررت مهاجمة الشيخ عائض القرني بعد تصريحاته الأخيرة التي كشفت الوجه القبيح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأرادت الأناضول، الهجوم على الشيخ عائض القرني، لكنها في حقيقة الأمر، فضحت ذباب النظام القطري، الذين يتحدثون بلسان سعودي، وما هم سوى أشخاص وهميين.

وأشارت الوكالة، في تقرير لها يهاجم القرني، إلى حساب تركي_الشلهوب -الذي يدعي بأنه سعودي-، لكن سوء التركيز جعلها تكشف هويته الحقيقة، قائلة: المغرد القطري تركي الشلهوب.

وكان الشيخ عائض القرني، قد تبرأ من الثناء على الرئيس التركي رجب أردوغان مسبقًا، لافتًا إلى أنه كان منخدعًا فيه.

وأكد القرني أن أردوغان، دخل في كل فتنة في بلاد المسلمين، ما بين سوريا وليبيا واليمن؛ ليشعل الأوضاع في سبيل توسعة مستعمراته.

اقرأ أيضًا:

عائض القرني يتبرأ من الثناء على أردوغان: «مؤسس نوادي العهر والسكر» (فيديو)

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
تمام .. .. عزل باالهواء الطلق ..
ابو محمد
الله يرحمهم ...
لا يهمونك انا مجنونك
رح انشط بفلسطين ابرك لك
بلبل البحر
حكم تربية الكلاب: اتفق الفقهاء على أنّه لا يجوز اقتناء وتربية الكلاب إلا إذا كانت هنالك حاجة لذلك، وقد حدّد الفقهاء الحالات التي تجوز فيها تربية الكلاب، وهي: كلب الماشية الذي يقوم على حراستها من السباع والضباع والذئاب. كلب الزرع من المواشي والأغنام وغيرها. كلب الصيد الذي ينتفع به الصائد في صيده. الدليل على ما سبق ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَنِ اتَّخَذ كلبًا، إلا كلبَ ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ، انتَقَص من أجرِه كلَّ يومٍ قِيراطٌ، قال الزُّهرِيُّ: فذُكِر لابنِ عُمَرَ قولُ أبي هُرَيرَةَ، فقال: يَرحَمُ اللهُ أبا هُرَيرَةَ، كان صاحبَ زرعٍ)
ابو محمد
رحمهم الله .. آمين ..

أخر الأخبار

شاهد.. سوق الخضار المؤقت الذي استحدثته أمانة المدينة بجوار العالية مول 
شاهد.. سوق الخضار المؤقت الذي استحدثته أمانة المدينة بجوار العالية مول 
Time منذ دقيقتين Views 1055
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التونسية
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التونسية
Time منذ 6 دقائق Views 1119
موعد بدء ملء خزان سد النهضة
موعد بدء ملء خزان سد النهضة
Time منذ 8 دقائق Views 1211
أمريكا تشكف عن معلومات تشير إلى هجوم محتمل مدعوم من إيران في العراق‎
أمريكا تشكف عن معلومات تشير إلى هجوم محتمل مدعوم من إيران في العراق‎
Time منذ 13 دقيقة Views 1322
صورة تاريخية نادرة لـ 5 من أعيان الأفلاج تخطف الأنظار
صورة تاريخية نادرة لـ 5 من أعيان الأفلاج تخطف الأنظار
Time منذ 18 دقيقة Views 1391
الأهلي يرفض مطالب أحمد فتحي " المبالغ فيها" وانقسام حول موقف اللاعب
الأهلي يرفض مطالب أحمد فتحي " المبالغ فيها" وانقسام حول موقف اللاعب
Time منذ 20 دقيقة Views 1297
بصورة نادرة.. الأمير سعود الفيصل "ترند"
بصورة نادرة.. الأمير سعود الفيصل "ترند"
Time منذ 22 دقيقة Views 1666
حسن الصبحان : أتحدى كل الاندية عدى الهلال
حسن الصبحان : أتحدى كل الاندية عدى الهلال
Time منذ 24 دقيقة Views 179
الصحة تحث على استخدام تطبيقات التوصيل للتسوق
الصحة تحث على استخدام تطبيقات التوصيل للتسوق
Time منذ 31 دقيقة Views 1408
ياسر القحطاني : الهلال وحشني ولابد من حسم مصير الدوري السعودي
ياسر القحطاني : الهلال وحشني ولابد من حسم مصير الدوري السعودي
Time منذ 32 دقيقة Views 192