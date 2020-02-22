عائض القرني يتبرأ من الثناء على أردوغان: «مؤسس نوادي العهر والسكر» (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

تبرأ الشيخ عائض القرني من الثناء على الرئيس التركي رجب أردوغان مسبقًا، لافتًا إلى أنه كان منخدعًا فيه.

وأكد ” القرني ” في فيديو له على أنه ليس معصومًا من الخطأ مؤكدًا على أنه كان مخطئًا عند الثناء على الرئيس التركي.

وقال إن هناك أسباب كثيرة تجعله يتبرأ من هذا الثناء من بينها أنها أول زعيم زار المبكى اليهودي في مشهد موثقًا بالفيديوهات والصور.

وأضاف أن أردوغان يحتضن سفارة إسرائيل في بلاده، بالإضافة إلى أنه يسمح بتواجد نوادي العهر والسكر على أرضه.

وأشار إلى أنه دخل في كل فتنة في بلاد المسلمين، ما بين سوريا وليبيا واليمن؛ ليشعل الأوضاع في سبيل توسعة مستعمراته.