عائض القرني يتبرأ من الثناء على أردوغان: «مؤسس نوادي العهر والسكر» (فيديو)
تبرأ الشيخ عائض القرني من الثناء على الرئيس التركي رجب أردوغان مسبقًا، لافتًا إلى أنه كان منخدعًا فيه.
وأكد ” القرني ” في فيديو له على أنه ليس معصومًا من الخطأ مؤكدًا على أنه كان مخطئًا عند الثناء على الرئيس التركي.
وقال إن هناك أسباب كثيرة تجعله يتبرأ من هذا الثناء من بينها أنها أول زعيم زار المبكى اليهودي في مشهد موثقًا بالفيديوهات والصور.
وأضاف أن أردوغان يحتضن سفارة إسرائيل في بلاده، بالإضافة إلى أنه يسمح بتواجد نوادي العهر والسكر على أرضه.
وأشار إلى أنه دخل في كل فتنة في بلاد المسلمين، ما بين سوريا وليبيا واليمن؛ ليشعل الأوضاع في سبيل توسعة مستعمراته.
abdul[ عدد التعليقات: 2052 ] نشر منذ 34 دقيقة
قالوا له : قُل فقال. وهكذا علماء السلطان في كل زمان ومكان . سبق وتبرّأ عما قاله من قبل عن الطليقين معاوية بن ابي سفيان و ابيه ، والفلوس والبضائع التي جلبها ابو سفيان من الشام ودخلت الي بيت المال المسلمين بأمر من الخليفة عمر رضي الله عنه وأرضاه .
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 569 ] نشر منذ 32 دقيقة
صدقت يا شيخ.. كثير من انخدع به ولكن الحمد لله الذي بين لنا حقيقته، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.