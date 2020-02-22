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الأعداد السابقة للصحيفة

ابن مساعد تعقيبًا على خبر للجزيرة عن استشهاد فلسطيني: اختموه بـ ليه يا السعودية

Time منذ شهر
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ابن مساعد تعقيبًا على خبر للجزيرة عن استشهاد فلسطيني: اختموه بـ ليه يا السعودية

حمود العنزي (صدى):
سخر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، من تباكي الجزيرة القطرية على استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي تم الكشف فيه عن زيارة سرية لرئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، إلى الدوحة.

وعلق ابن مساعد على خبر استشهاد المواطن الفلسطيني الذي نشرته الجزيرة، قائلا: رحمه الله وتقبله في الشهداء، ولكن الخبر يبدو ناقصًا.

وسخر الأمير من ظهور الجزيرة القطرية بوجهين، قائلا: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال التي أرسل رئيس وزراءها رئيس الموساد للدوحة لطلب مواصلة الدعم لحماس!.

وتابع ساخرا من قناة الحمدين: واختموا الخبر بـ: ليه يا السعودية ليه مصحوبًا بتنهيدة وصوت يخنقه البكاء.

ورد ابن مساعد على أحد المغردين الذين حاولوا اتهامه بأنه يسخر من استشهاد الفلسطيني، مؤكدًا أن سخريته من القناة الناقلة للخبر، قائلا: قلت في أول التغريدة رحمه الله وتقبله في الشهداء، وفصلته عما بعده بنقطتين.

وأضاف: أسخر من جزيرة الدجل والكيل بمكيالين..أسخر من مدعيّي المقاومة التي يطلب عدوها نظريًا دعمها..! كما سبق وسخرت من فيلق القدس الذي دخل في كل منطقة صراع إلّا القدس.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
تمام .. .. عزل باالهواء الطلق ..
ابو محمد
الله يرحمهم ...
لا يهمونك انا مجنونك
رح انشط بفلسطين ابرك لك
بلبل البحر
حكم تربية الكلاب: اتفق الفقهاء على أنّه لا يجوز اقتناء وتربية الكلاب إلا إذا كانت هنالك حاجة لذلك، وقد حدّد الفقهاء الحالات التي تجوز فيها تربية الكلاب، وهي: كلب الماشية الذي يقوم على حراستها من السباع والضباع والذئاب. كلب الزرع من المواشي والأغنام وغيرها. كلب الصيد الذي ينتفع به الصائد في صيده. الدليل على ما سبق ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَنِ اتَّخَذ كلبًا، إلا كلبَ ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ، انتَقَص من أجرِه كلَّ يومٍ قِيراطٌ، قال الزُّهرِيُّ: فذُكِر لابنِ عُمَرَ قولُ أبي هُرَيرَةَ، فقال: يَرحَمُ اللهُ أبا هُرَيرَةَ، كان صاحبَ زرعٍ)
ابو محمد
رحمهم الله .. آمين ..

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