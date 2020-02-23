زيارة سرية لرئيس الموساد وجنرال إسرائيلي في قطر

ماجد القزيز(صدى):

كُشف النقاب عن زيارة سرية لرئيس جهاز الاستخبارات والعمليات الخاصة الإسرائيلي -الموساد- يوسي كوهين، إلى الدوحة برفقة قائد الجبهة الجنوبية بجيش الاحتلال.

وعقد المسؤلان الإسرائيليان اجتماعات مع مسئولين قطريين، من بينهم شخصيات رفيعة المستوى بجهاز الأمن الوطني القطري، فضلا عن مبعوث قطر لقطاع غزة محمد العمادي.

وأقلعت طائرة خاصة تقل كوهين وهاليفي من مطار بن غوريون مطلع الشهر الجاري، وتوقفت في الأردن قبل أن تصل إلى قطر، وعادت في اليوم التالي ضمن الزيارة السرية التي استغرقت 24 ساعة.

وشارك في الاجتماعات شخصية أمنية قطرية يعادل منصبها رئيس الموساد الإسرائيلي، وكانت قد التقت في الماضي مسئولين أمنيين إسرائيليين، وتعد شخصية محورية في ملف العلاقات بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك فيما يتعلق بملف العلاقات القطرية مع إسرائيل، لكن المصادر لم تذكر اسمه.

وتأتي تلك الزيارات في الوقت الذي تتشدق فيه قناة الجزيرة القطرية برفض التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ولا زال تنظيم الحمدين يسعى للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي لدعم حكمه في قطر بكل الوسائل، في الوقت الذي يتاجر فيه بالقضية الفلسطينية.