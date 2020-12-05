ضربة ضد "بايدن" قبل إعلان الكونجرس الفائز رسمياً

واشنطن (صدى):
تترقب الولايات المتحدة والعالم إعلان الكونجرس الأمريكي الفائز بالإنتخابات الرئاسية 2020 يوم 6 يناير المقبل بعد اعتماد أصوات الناخبين بصفة رسمية ، ومن ثم التنصيب فيي 20 يناير المقبل .
وكشف أحمد الفراج الخبير بالشؤون السياسية أن ٧٦ من أعضاء المجلس التشريعي في ولاية بنسلفانيا أرسلوا رسالة للكونجرس يطلبون منه رفض منح أصوات المجمع الإنتخابي للولاية لـ"بايدن " ، الأمر الذي سيؤثر على موقفه أمام " ترامب " .
يأتي ذلك بينما يؤكد " ترامب " استمراره في الكشف عن تزوير الإنتخابات ، وتمسكه برئاسة الولايات المحدة .
وكان " ترامب "قد أكد خلال خطابه الأخير يوم الأربعاءالماضي أنه سيكشف عن التزوير أو يموت دون ذلك ، كما أكد أنه سيترشح للإنتخابات الرئاسية 2024 حال عدم انتصاره في معركته الحالية ضد " بايدن " .
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