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ضربة ضد "بايدن" قبل إعلان الكونجرس الفائز رسمياً

Time منذ 58 دقيقة
Views 2065
ضربة ضد "بايدن" قبل إعلان الكونجرس الفائز رسمياً

واشنطن (صدى):
تترقب الولايات المتحدة والعالم إعلان الكونجرس الأمريكي الفائز بالإنتخابات الرئاسية 2020 يوم 6 يناير المقبل بعد اعتماد أصوات الناخبين بصفة رسمية ، ومن ثم التنصيب فيي 20 يناير المقبل .

وكشف أحمد الفراج الخبير بالشؤون السياسية أن ٧٦ من أعضاء المجلس التشريعي في ولاية بنسلفانيا أرسلوا رسالة للكونجرس يطلبون منه رفض منح أصوات المجمع الإنتخابي للولاية لـ"بايدن " ، الأمر الذي سيؤثر على موقفه أمام " ترامب " .

يأتي ذلك بينما يؤكد " ترامب " استمراره في الكشف عن تزوير الإنتخابات ، وتمسكه برئاسة الولايات المحدة .

وكان " ترامب "قد أكد خلال خطابه الأخير يوم الأربعاءالماضي أنه سيكشف عن التزوير أو يموت دون ذلك ، كما أكد أنه سيترشح للإنتخابات الرئاسية 2024 حال عدم انتصاره في معركته الحالية ضد " بايدن " .

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أحدث التعليقات

شرحبيل
يمكن يغمض إذا جاء الشغل 😂😂😂😂😂😂😂
مستشار
للاسف استخدام العلم .. بأثارة الغريب منه و طرح الاحوال الخاصة في وسائل الاعلام لاجل ضمان الشهرة و دعاية دائمة لعيادته الخاصة لمزيد من الربح لا لأجل نشر الوعي و زكاة للعلم ........... هذا الخلط اخلاقي يدفعه الطمع ويعززه اعلام يقبض لينشر .
شرحبيل
انت مريض تكتب طلاسم؟
سردار
الحب قطع قلوب البعارين 💔 حتى الحمير السود لعن جدفها
فهد
عزيز الدراهم

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