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بالفيديو.. "ترامب" يخطط للترشح لرئاسة أمريكا في 2024

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. "ترامب" يخطط للترشح لرئاسة أمريكا في 2024

واشنطن (صدى):
أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته " دونالد ترامب " اعتزامه الترشح في الإنتخابات الرئاسية 2024 ، حال عدم فوزه في معركته بقضية تزوير الإنتخابات الرئاسية التي انتهت بفوز منافسه " بايدن " .

جاء ذلك خلال الخطاب الجرئ الذي ألقاه " ترامب " أول أمس الأربعاء أمام مؤتمر صحفي ،أكد فيه استمرار كشفه لعمليات التزوير ، وفقاً لـ " الإخبارية ".

جاء ذلك رغم استقرار الشارع الأمريكي على فوز " بايدن " ومحاولة " ترامب " لإصدار عفو استباقي عن عائلته خوفاً من إنتقام " بايدن " .

وكانت الإنتخابات الرئاسية الأمريكية قد شهدت معارك شرسة على مدى أكثر من شهر ، واستطاع " ترامب " بالفعل الفوز بإلغاء أصوات في ولاية بنسلفانيا .

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياصدي المقطع ناقص سؤال بدون اجابه ايش يستفيد القارئ للخبر بهذا الشكل ارجوا مراجعته
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياصدي المقطع ناقص سؤال بدون اجابه ايش يستفيد القارئ للخبر بهذا الشكل ارجوا مراجعته
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وش ذا المقطع الناقص ياصدى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله والشكر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله والشكر

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