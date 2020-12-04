بالفيديو.. "ترامب" يخطط للترشح لرئاسة أمريكا في 2024

واشنطن (صدى):
أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته " دونالد ترامب " اعتزامه الترشح في الإنتخابات الرئاسية 2024 ، حال عدم فوزه في معركته بقضية تزوير الإنتخابات الرئاسية التي انتهت بفوز منافسه " بايدن " .
جاء ذلك خلال الخطاب الجرئ الذي ألقاه " ترامب " أول أمس الأربعاء أمام مؤتمر صحفي ،أكد فيه استمرار كشفه لعمليات التزوير ، وفقاً لـ " الإخبارية ".
جاء ذلك رغم استقرار الشارع الأمريكي على فوز " بايدن " ومحاولة " ترامب " لإصدار عفو استباقي عن عائلته خوفاً من إنتقام " بايدن " .
وكانت الإنتخابات الرئاسية الأمريكية قد شهدت معارك شرسة على مدى أكثر من شهر ، واستطاع " ترامب " بالفعل الفوز بإلغاء أصوات في ولاية بنسلفانيا .
إقرأ أيضاً :