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بالفيديو.. مطالبات باعتماد طريق «غيلانه» الرابط بين الرياض والنعيرية وإعادة تأهيله

Time منذ ساعة
Views 1638
بالفيديو.. مطالبات باعتماد طريق «غيلانه» الرابط بين الرياض والنعيرية وإعادة تأهيله

الرياض (صدى):
يعد السير في الطريق المختصر "غيلانه" الرابط بين الرياض والنعيرية، محفوف بالمخاطر، وتكثر فيه الحوادِث المرورية والتي لا تغطيها شركات التأمين، لتعلو مطالبات بغلقه أو اعتماده من قبل ‏وزارة النقل بعد إعادة تأهيله، خاصة أنه يختصر للمسافرين ‏مسافة تقدر بـ 150كم.‏

وكشف تقرير لقناة "الإخبارية"، عن شكوى عدد من أصحاب المركبات من سوء ‏حالة الطريق وكثرة حوادثه، لعدم توفر عناصر السلامة به، كما ‏أنه غير مغطى بشبكات الاتصالات.‏

وظهرت لوحة تحذيرية على الطريق، توضح أنه مخصص لفرق الصيانة التابعة لمؤسسة تحلية المياه، وأنه يخلو من الخدمات العامة، وأن استخدامه من غير المصرح لهم يعتبر مخالفة مرورية تعرض الشخص للمساءلة القانونية.

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أحدث التعليقات

مواطن
لا ياشيخ طيب معروف انه يحتاج اشتراك مافي شي جديد
ابو ظبي الكثيري
بعض الناس والله من السماجة الي فيه قليل عقل اكيد زينا لية مش ادمي ولا ايش سبحان الله الله يمتع الجميع بصحه والعافية يارب
ابو ظبي الكثيري
الحمدالله حمدا كثيرا
محايد ولكن..
من سابع المستحيلاتيحسب على الهلال بلنتي
كان زمان
الله من ثقل الدم ... ياصبر الأرض ..

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