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المعارضة تفضح فشل أردوغان بعد "عملية منتصف الليل"

Time منذ 9 دقائق
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المعارضة تفضح فشل أردوغان بعد "عملية منتصف الليل"

أنقرة (صدى):
اتهم رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض " علي باباجان " الرئيس التركي" أردوغان " بالفساد والمسؤولية عن تردي الأوضاع الإقتصادية ، وذلك بعد قرار إقالة محافظ البنك المركزي التركي لفشله في إدارة الأزمة الإقتصادية وتراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية .

وقال " باباجان " نائب رئيس الوزراء الأسبق، في مؤتمر للحزب : أقيل محافظ البنك المركزي بعملية في منتصف الليل .

وأضاف : السبب الرئيس وراء ما يحدث في الاقتصاد هو النظام الرئاسي وإدارته القائمة على استبعاد الأفكار المشتركة والتفكير المؤسسي، والذي يُنفّر العقول. . لن يكون ممكناً حل أزمات هذا البلد دون تغيير هذه العقلية .

وكشف " باباجان " أنه عندما غادر منصب وزارة المالية كان عجز الموازنة 24 ملياراً، والآن 29 ملياراً، قائلًا: "يريدون أن يحملوا موظفاً واحداً مسؤولية كل ذلك؛ لن يتمكّن رئيس الجمهورية أو الأشخاص المطبقون لتعليمات الإدارة الاقتصادية، من الهرب و من الحساب .

وتواجه العملة التركية تراجع حاد أمام الدولار واليورو حيث سجل اليورور 10 أضعاف الليرة ما أثر على عمليات الإستيراد والأسعار .

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أحدث التعليقات

مغرد
قطع الا شاره جريمه
مغرد
اشفيكم علينا هدوا السرعه كل يوم أوامر
المهم
عناية فائقة لامثيل لها. ولصالح الوافد نخشى أن يأتي نظام يقوم العامل بإلغاء البلاغ عن نفسه.وليس مستغرب .
.M.
طبعاً ماله حق يطردها أو يهينها كذا مهما كانت الظروف وطبعاً انا الشيء إلي يحيرني أن هذا المجال مخصص لرجال والمرأة لها مجالات هي تتخصص فيها مثل الأزياء والمكياج وغيرها ولكن الآن في زمننا ظهرن نساء ثريات ولا أحد يستطيع مجاراتهن وخاصه أن مسموح لهن بمزاولة أي مهنة تريدها بغض النظر عن صعوبتها أو شكلها
الرمز
صح السانك يا الرمز باين على وجه الحزن

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