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بالفيديو.. الأتراك يضحكون من هول الصدمة بعد التراجع الخطيرة لليرة أمام اليورو

Time منذ 13 دقيقة
Views 1230
بالفيديو.. الأتراك يضحكون من هول الصدمة بعد التراجع الخطيرة لليرة أمام اليورو

وكالات (صدى):
تسبب تراجع آداء الإقتصاد التركي وإغراق البلاد في تمويل الإرهاب في تراجع الليرة التركية أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار واليورو .

وأظهر استطلاع رأي تليفزيوني في تركيا السخرية العارمة التي انتابت المواطنين الأتراك حول ارتفاع اليورو أمام الليرة حتى بلغ اليورو عشر أضعافها .

وعلى طريقة " شر البلية ما يضحك " سخر الأتراك من التعليق على تراجع اليورو ، وقال أحدهم للمذيعة : هل تريدين أن يزج بي أردوغان في السجن ! .

وقال مواطن آخر : ماذا تتوقعين أن يجلب لنا صهر أردوغان ؟ ..الزلزال ليس في إزمير وحدها بل في تركيا كلها .

وشاركه آخر الرأي قائلاً : يجب تغيير من يقومون بإدارة البلاد .. ، وقالت مواطنة تركية : دمرنا القصر البلد يتجه للإفلاس طالما يعتمدون على الأموال القطرية حتى أنصار " أردوغان " غاضبون من إرتفاع الأسعار .

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله الله
لا يهمونك انا مجنونك
مدري مفتي العاهرات التركي وش بيقول في ذى السربوت ويفتي فية اكيد بيقول عاصي ويتطهر من الدنس وذاك معين التوبة

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