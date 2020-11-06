بالفيديو.. الأتراك يضحكون من هول الصدمة بعد التراجع الخطيرة لليرة أمام اليورو

وكالات (صدى):
تسبب تراجع آداء الإقتصاد التركي وإغراق البلاد في تمويل الإرهاب في تراجع الليرة التركية أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار واليورو .
وأظهر استطلاع رأي تليفزيوني في تركيا السخرية العارمة التي انتابت المواطنين الأتراك حول ارتفاع اليورو أمام الليرة حتى بلغ اليورو عشر أضعافها .
وعلى طريقة " شر البلية ما يضحك " سخر الأتراك من التعليق على تراجع اليورو ، وقال أحدهم للمذيعة : هل تريدين أن يزج بي أردوغان في السجن ! .
وقال مواطن آخر : ماذا تتوقعين أن يجلب لنا صهر أردوغان ؟ ..الزلزال ليس في إزمير وحدها بل في تركيا كلها .
وشاركه آخر الرأي قائلاً : يجب تغيير من يقومون بإدارة البلاد .. ، وقالت مواطنة تركية : دمرنا القصر البلد يتجه للإفلاس طالما يعتمدون على الأموال القطرية حتى أنصار " أردوغان " غاضبون من إرتفاع الأسعار .
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