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حملة "ترامب" في نيفادا: هناك أموات احتسبت أصواتهم

Time منذ ساعة
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حملة "ترامب" في نيفادا: هناك أموات احتسبت أصواتهم

واشنطن (صدى):
أكدت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية نيفادا، أن هناك أموات احتسبت أصواتهم في الانتخابات.

وكان قد تم الكشف عن أحد الأمريكيين الذين ماتوا قبل عقود وتبيّن أن له صوتًا في الانتخابات الأمريكية لصالح جو بايدن.

وأوضحت الحملة، أنها تعتزم إصدار إعلان في لاس فيجاس اليوم الخميس، بخصوص ما يتوقع أن تكون دعوى قضائية تطعن على التصويت في ولاية نيفادا.

ورفعت الحملة، بالفعل دعاوى قضائية في ولايتي ميشيجان وبنسلفانيا لوقف عملية فرز الأصوات، وطلبت إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وكانت وزارة الحج أكدت أن حجز العمرة مستمر عبر تطبيق " اعتمرنا " حتى نهاية عام 2020 بالتزامن مع بدء مرحلة استقبال المعتمرين من الخارج التي سوف تبدأ يوم غد الأحد. يوم غدٍ هو الجمعة وليس الأحد
عادل عبدالحي حمزة
وتتضمن الحديقة المنحوتات الضخمة المصنوعة بالكمال من قش الأرز حيوانات مثل الأسد والغوريلا والدب والفيل وغيرها. المصنوعة بالكامل وليست بالكمال
ابوبدر
هذولا اللي الخربانات والخربانين في دولنا العربية والاسلامية يضربون فيهم الامثال على تحضرهم وتعاملهم مع المرأة خلهم يشوفون ويعرفون افعال قدوتهم القذرة
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
ابو محمد 😎 ✍️
حتى الدجاجه مستغربه ..!!!

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