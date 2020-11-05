حملة "ترامب" في نيفادا: هناك أموات احتسبت أصواتهم

واشنطن (صدى):
أكدت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية نيفادا، أن هناك أموات احتسبت أصواتهم في الانتخابات.
وكان قد تم الكشف عن أحد الأمريكيين الذين ماتوا قبل عقود وتبيّن أن له صوتًا في الانتخابات الأمريكية لصالح جو بايدن.
وأوضحت الحملة، أنها تعتزم إصدار إعلان في لاس فيجاس اليوم الخميس، بخصوص ما يتوقع أن تكون دعوى قضائية تطعن على التصويت في ولاية نيفادا.
ورفعت الحملة، بالفعل دعاوى قضائية في ولايتي ميشيجان وبنسلفانيا لوقف عملية فرز الأصوات، وطلبت إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن.
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