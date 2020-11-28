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الوطيان وفييتو يحتفيان بأول تتويج في مسيرتهما مع الهلال

Time منذ 13 دقيقة
Views 1413
الوطيان وفييتو يحتفيان بأول تتويج في مسيرتهما مع الهلال

ماجد محمد (صدى):
لم يكمل الأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب فريق الهلال شهرًا، ليحقق أول لقب في مسيرته الرياضية، بعد التتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم السبت.

ولم يحالف الحظ فييتو خلال تجربته الأوروبية بنيل أي بطولة، سواء في سبورتينج لشبونة، أو إشبيلية وأتلتيكو مدريد الإسبانيين.

كما احتفى الحارس الهلالي الجديد حبيب الوطيان بتحقيق اللقب بعد فتر قصيرة من انتقاله من الفتح، رغم تشكيك البعض في قدراته بحكم أنه لم يمثل الهلال من قبل.

يذكر أن الوطيان صُنف بأنه أفضل لاعب في نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر، ويأتي ذلك بعدما حطم الهلال آمال النصر وتوج بطلًا لكأس الملك للمرة التاسعة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. باعل مداخيله العافيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
العقل نعمه من الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم .. .. الحمد لله على نعمتي ، العقل والدين ..
**""'سهم'""**😊
الله يسفيك مما انت فية ...

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