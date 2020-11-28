حبيب الوطيان أفضل لاعب في نهائي كأس الملك

نواف السالم (صدى):
صنف حارس مرمى الهلال حبيب الوطيان بأنه أفضل لاعب في نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر، ويأتي ذلك بعدما حطم الهلال آمال النصر وتوج بطلًا لكأس الملك للمرة التاسعة.
وكان الهلال، فاز بهدفين مقابل واحد، على النصر، في المباراة التي أقيمت في استاد الملك فهد الدولي،ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المؤجل من موسم 2019_2020.
وسجل النجم الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، قلب دفاع نادي الهلال، هدف التقدم لفريقه، في مرمى النصر، كما أحرز الفرنسي غوميز الهدف الثاني للهلال في شباك النصر عن طريق ركلة الجزاء في الدقيقة 42 من عمر المباراة.