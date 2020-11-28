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حبيب الوطيان أفضل لاعب في نهائي كأس الملك

Time منذ ساعة
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حبيب الوطيان أفضل لاعب في نهائي كأس الملك

نواف السالم (صدى):
صنف حارس مرمى الهلال حبيب الوطيان بأنه أفضل لاعب في نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر، ويأتي ذلك بعدما حطم الهلال آمال النصر وتوج بطلًا لكأس الملك للمرة التاسعة.

وكان الهلال، فاز بهدفين مقابل واحد، على النصر، في المباراة التي أقيمت في استاد الملك فهد الدولي،ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المؤجل من موسم 2019_2020.

وسجل النجم الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، قلب دفاع نادي الهلال، هدف التقدم لفريقه، في مرمى النصر،  كما أحرز الفرنسي غوميز الهدف الثاني للهلال في شباك النصر  عن طريق ركلة الجزاء في الدقيقة 42 من عمر المباراة.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏حظ أوفر للعالمي ومعوضين خير مادام النصر ينافس الهلال لن يحقق البطولة الهلال لديه طرق تمكنه من الحصول على اللقب ( التحكيم ) في السابق الإتحاد واجه نفس الشيء وكذلك الأهلي والآن النصر التحكيم ينحر النصر في بطولة تحمل مسمى غالي علينا
ابوبدر
عادي اذا وجد ان الاهتمام بالبلد بفريق واحد. اهم شيء انه مبسوط وربنا يحفظه ويبقيه سالم. 🤲😉
واضح*** وصريح***
الله يعوض عليه،، من الخطاء والخطورة ،وضع حظائر وشبوك الحلال في مسائل الشعاب، وطرق الأوديه،، يقولون العرب ؛-((لا تأمن المسيل ولو فالمقيل))..
واضح*** وصريح***
الله يعوض عليه،، من الخطاء والخطورة ،وضع حظائر وشبوك الحلال في مسائل الشعاب، وطرق الأوديه،، يقولون العرب ؛-((لا تأمن المسيل ولو فالمقيل))..
عادل عبدالحي حمزة
مشكورين إحذفوا على قبل كلمة نهائي

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