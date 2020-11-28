بالفيديو..الخبير التحكيمي عمر المهنا: لا يوجد ركلة جزاء للنصر

طلال الغامدي (صدى):
أكد الخبير التحكيمي، عمر المهنا، أن قرار الحكم في لقاء النصر والرياض بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بإستمرار اللعب قرار صحيح، ولا يوجد ركلة جزاء للنصر.
وأوضح المهنا أن الحكم البولندي، سيمون مارتينياك، كان موفقاً في قراره بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح النصر في الدقيقة 24 من زمن اللقاء بسبب خروج الكرة من الملعب بكامل محيطها.
وقال المهنا: " لا يوجد ركلة جزاء للنصر، صحيح الشد واضح من لاعب الهلال ولكن لم يعيق لاعب النصر من التحرك للكرة ".
وأشار الخبير التحكيمي إلى صحة ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لمصلحة الهلال بعد الرجوع لـ " الفار " لكنه أوضح أن البولندي كان عليه طرد الغنام من طرف النصر بالإنذار الثاني.
يذكر أن الهلال فاز على النصر 2-1 ،متوجًا ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه.
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