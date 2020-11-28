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الهريفي:" الهلال فاز بأقل مجهود " 

Time منذ 57 دقيقة
Views 1985
الهريفي:" الهلال فاز بأقل مجهود " 

ماجد محمد (صدى):
هاجم لاعب النصر السابق فهد الهريفي، النصر بعد خسارته أمام الهلال في نهائي كأس الملك، حيث توج الهلال بطلا لكأس الملك للمرة التاسعة.

وقال " الهريفي ":" تدرون وش القهر، ماراح تلقي الهلال بهذا السوء، في آخر مبارتين وما قدرت تنتصر عليهم "، مضيفا:" لن تنساها الجماهير للجهاز الإداري والفني ".

ويعتبر هذا التصريح المثير من لاعب نصراوي دولي سابق اعتراف بأن الهلال فاز في نهائي كأس الملك والديربي بأقل مستوى ومجهود.

وكان الهلال حقق فوزا ثمينا بهدفين مقابل هدف، ليتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه.

وجاءت أهداف الشوط الأول، عن طريق النجم الكوري الجنوبي جانج هيون سو، قلب دفاع نادي الهلال في الدقيقة 10، ثم جاء الهدف الثاني عن طريق الوحش جوميز في الدقيقة 42، فيما أحرز في الشوط الثاني أيمن يحيى لاعب النصر هدف لفريقه في الدقيقة 71.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. باعل مداخيله العافيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
العقل نعمه من الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم .. .. الحمد لله على نعمتي ، العقل والدين ..
**""'سهم'""**😊
الله يسفيك مما انت فية ...

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