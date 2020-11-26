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شاهد.. أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد في ‎القصيم      

Time منذ ساعة
Views 1832
شاهد.. أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد في ‎القصيم      

القصيم (صدى):
رصد مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد بجنوب الهمجة في منطقة ‎القصيم، حيث حظي بتفاعل لافت من قبل المواطنين.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت هطول أمطار غزيرة، فى العديد من المناطق بالمملكة، حيث هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة بمركز الشفا التابع لمحافظة الطائف، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

يذكر أن السلطات المحلية دعت مستخدمي الطرق إلى اتباع تنظيمات رجال المرور المنتشرين لتنظيم حركة السير بعد الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة قبل ظهر اليوم، وتسببت في تحويل مسارات حركة السير في بعض شوارعها.

 

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أحدث التعليقات

رحآل
شيء جميل و طيب يعطون الفرصة لغيرهم يتوظف. اهم شي السعودة. 🌹
زعيم اااسيا
سوف يقضي الهلال على مشروع الفساد ويسقطهم في الحضيض كما اسقطهم في اسفل اترتيب الدوري
ابو يزن
اعلام هذا الفريق يعتبر مسخرة المتابعين ويضحكون علي جمهورهم والمصيبه انهم مقتنعين بهم ويفتكرون ان نادبهم نادي كبير وهو من أندية الوسط واعلامهم يصايحون مره الحكام ومره الاعبين ومره المدرب والعله ناديهم وهذا مستواه
زاير
غير صحيح المعلمين يتمتعون باجازة سنوية كافية لاستعادة نشاطة و عمل مأجور عليه و يحث عليه الدين .
زاير
الكشف تم علي عدة رحلات للاشتباه وليس علي بنات استراليا العفيفات العذاري .

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