الأعداد السابقة للصحيفة

حقيقة تأجيل نهائي كأس الملك بسبب الحالة المطرية المتوقعة على الرياض

Time منذ ساعة
Views 2276
حقيقة تأجيل نهائي كأس الملك بسبب الحالة المطرية المتوقعة على الرياض

ماجد محمد (صدى):
حسمت الهيئة العامة للأرصاد الجدل السائد حول تأجيل نهائي كأس الملك بسبب الظواهر الجوية المحتملة على منطقة الرياض.

وأضافت " الأرصاد ":" ‏‏للتوضيح وفقاً لما أوضحه الناطق الرسمي في المقابلة فإن قرار التأجيل  معنى بوزارة الرياضة في حالة وجود ظواهر جوية محتملة تستدعي ذلك ولم يذكر أن هناك تأجيل محتمل ".

 

وجاء ذلك للتوضيح بعدما ظهر المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد حسين القحطاني في أحد البرامج التلفزيونية يشير إلى احتمالية تأجيل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، نظرًا للحالة المطرية المتوقعة على منطقة الرياض.

ومن المقرر أن ينطلق نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر السبت المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي، فيما يرتدي الهلال الزي الأزرق بينما النصر الأصفر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
خيزران العم معيض شغّالة في إندونيسيا مع انها تصلح ايضا في الرياض وجدة ومدن أخري لبعض الكبار المتصبينين أو المنحرفين عن الخط .
واضح*** وصريح***
تسلم أخونا أبو محمد، الله يرضى عليك ويسعدك..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد .. آمين ..

أخر الأخبار

آخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد
آخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد
Time منذ دقيقة Views 1037
" البكيري " يُثير الجدل بحديثه عن أفضل مهاجم في الدوري:" لا غوميز ولا السومة ولا حمدالله "
" البكيري " يُثير الجدل بحديثه عن أفضل مهاجم في الدوري:" لا غوميز ولا السومة ولا حمدالله "
Time منذ 9 دقائق Views 1379
بالفيديو.. تميم يطأطأ رأسه خلف أردوغان
بالفيديو.. تميم يطأطأ رأسه خلف أردوغان
Time منذ 15 دقيقة Views 1363
فهد المولد يداعب الكرة في تدريبات الاتحاد 
فهد المولد يداعب الكرة في تدريبات الاتحاد 
Time منذ 20 دقيقة Views 1295
القبض على مواطنين تورطا في سرقة أحد الأندية الرياضية بالجوف " فيديو " 
القبض على مواطنين تورطا في سرقة أحد الأندية الرياضية بالجوف " فيديو " 
Time منذ 25 دقيقة Views 1291
لقطات نادرة للملك فيصل والملك خالد أثناء حضورهما المباراة النهائية لبطولة كأس الملك
لقطات نادرة للملك فيصل والملك خالد أثناء حضورهما المباراة النهائية لبطولة كأس الملك
Time منذ 30 دقيقة Views 1441
حقيقة التحذير من 3 أدوية تسبب الموت السريع عند الإصابة بكورونا
حقيقة التحذير من 3 أدوية تسبب الموت السريع عند الإصابة بكورونا
Time منذ 34 دقيقة Views 1181
العروس في قلبها الزواج واحرجت العريس
العروس في قلبها الزواج واحرجت العريس
Time منذ 36 دقيقة Views 320
نهاية التفحيط والتهور
نهاية التفحيط والتهور
Time منذ 36 دقيقة Views 282
مهاجم رايق يسجل هدف عالمي
مهاجم رايق يسجل هدف عالمي
Time منذ 37 دقيقة Views 259