حقيقة تأجيل نهائي كأس الملك بسبب الحالة المطرية المتوقعة على الرياض

ماجد محمد (صدى):
حسمت الهيئة العامة للأرصاد الجدل السائد حول تأجيل نهائي كأس الملك بسبب الظواهر الجوية المحتملة على منطقة الرياض.
وأضافت " الأرصاد ":" للتوضيح وفقاً لما أوضحه الناطق الرسمي في المقابلة فإن قرار التأجيل معنى بوزارة الرياضة في حالة وجود ظواهر جوية محتملة تستدعي ذلك ولم يذكر أن هناك تأجيل محتمل ".
وجاء ذلك للتوضيح بعدما ظهر المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد حسين القحطاني في أحد البرامج التلفزيونية يشير إلى احتمالية تأجيل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، نظرًا للحالة المطرية المتوقعة على منطقة الرياض.
ومن المقرر أن ينطلق نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر السبت المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي، فيما يرتدي الهلال الزي الأزرق بينما النصر الأصفر.