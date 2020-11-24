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بالفيديو.. أجزاء مهشمة من فوهة الخزان المتضرر في محطة وقود جدة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. أجزاء مهشمة من فوهة الخزان المتضرر في محطة وقود جدة

جدة (صدى):
أظهرت لقطات حديثة أجزاء مهشمة من فوهة الخزان المتضرر في محطة وقود جدة بسبب الإتداء الحوثي الإرهابي .

وتوضح الصور تلك الأجزاء المنفصلة عن الخزان وهي ليست من المقذوف ، وإنما من الجزء العلوي من الخزان الوحيد المتضرر وهو خزان 103 الخاص بوقود الديزل ، وفقاً للعربية .

كما لم تتأثر صهاريج التوزيع لمحطات مكة أو جدة أو أبها رغم قربها من المقذوف ، فيما تمكنت الجهات المختصة من السيطرة على الحريق في زمن قياسي لا يتعدى 20 دقيقة .

وتجمهرت وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية لرصد وتوثيق هذة الأضرار التي حدثت جراء الإستهداف والتي لم تكن بشكل واسع أو مؤثر على عمليات تزويد الوقود ، كما أكدت أرامكو .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
احسنت بارك الله فيك
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
مايحتاج سجل تدريبي لانه حارس مخضرم قضى عمره في الملاعب وتدرب على ايدي مدربين حراس متمكنين
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
بالسلامة يابومكه
🚴‍♀️
اتنبهي تظرطي يا تاي تشي وبعدين يفكروه انفجار
ابو محمد 😎 ✍️
يا ستار سترك ..

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