الأعداد السابقة للصحيفة

أول لقطات من منشأة توزيع وقود جدة التي استهدفها الحوثيون

Time منذ ساعة
Views 2731
Comment 1
أول لقطات من منشأة توزيع وقود جدة التي استهدفها الحوثيون

جدة (صدى):
أوضحت لقطات مصورة اليوم الثلاثاء محطة توزيع المنتجات البترولية في جدة التي استهدفتها الجماعة الحوثية الإرهابية .

وأبانت صور من داخل المنشأة عدم تأثرها بالهجوم الإرهابي سوى بشكل طفيف في الجزء العلوي من الخزان وهو آخر الخزانات في المنطقة الشمالية من محطة التوزيع ، وهذا الموقع فقط هو المتأثر .

كما لم تظهر أي شظايا ، وربما تتعامل قوات التحالف مع هذه الأحداث بشكل خاص مع مثل هذه المقذوفات ، وفقاً للعربية .

وأظهرت آرامكو قدرتها على التعامل مع هجوم مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية في جدة، كما لم يتأثر العملاء .

خزان مجاور لم يتأثر بالهجوم 👇

إقرأ أيضاً :

مسؤول في أرامكو: الشركة أظهرت قدرتها على التعامل مع هجوم الحوثيين والعملاء لم يتأثروا

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلب بارد وجه ..
ابو محمد 😎 ✍️
متكبر ومغرور بحاله ولاعاد له كرت عند الجماهير ..
بسيط123
لا حول ولا قوة الا بالله ...الله يخارجنا من ذي الحروب على خير ..ويجمع كلمة المسلمين على كل خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقروود ومتهور ..
ابو محمد 😎 ✍️
ارهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..

أخر الأخبار

"الضمان الصحي" يعلن عن وظائف شاغرة
"الضمان الصحي" يعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 13 دقيقة Views 1176
بالصور.. التصميم التخيلي لسيارة كيا كادينزا الجديدة
بالصور.. التصميم التخيلي لسيارة كيا كادينزا الجديدة
Time منذ 19 دقيقة Views 1098
"عادل إمام" يحضر لفيلم كوميدي قريباً
"عادل إمام" يحضر لفيلم كوميدي قريباً
Time منذ 25 دقيقة Views 215
حكم قضائي لعقارات الدولة بقيمة 2 مليار و 200 مليون
حكم قضائي لعقارات الدولة بقيمة 2 مليار و 200 مليون
Time منذ 32 دقيقة Views 1458
المسند: مازلنا في فصل الخريف
المسند: مازلنا في فصل الخريف
Time منذ 44 دقيقة Views 1522
مؤسسة النقد تعلن الترخيص لثلاث شركات تقنية مالية في مجال المدفوعات
مؤسسة النقد تعلن الترخيص لثلاث شركات تقنية مالية في مجال المدفوعات
Time منذ 54 دقيقة Views 1582
بالفيديو.. «التأمينات» تكشف المدة اللازمة للإبلاغ عن إصابة عمل
بالفيديو.. «التأمينات» تكشف المدة اللازمة للإبلاغ عن إصابة عمل
Time منذ ساعة Views 1494
صدور توجيهات عليا بالعفو عن كافة من صدر بحقهم حكم بالجلد التعزيري
صدور توجيهات عليا بالعفو عن كافة من صدر بحقهم حكم بالجلد التعزيري
Time منذ ساعة Views 1928
أول لقطات من منشأة توزيع وقود جدة التي استهدفها الحوثيون
أول لقطات من منشأة توزيع وقود جدة التي استهدفها الحوثيون
Time منذ ساعة Views 2731
نهاية مأساوية لمجرم قتل طفل بعمر 13 شهراً
نهاية مأساوية لمجرم قتل طفل بعمر 13 شهراً
Time منذ ساعة Views 631