أول لقطات من منشأة توزيع وقود جدة التي استهدفها الحوثيون

جدة (صدى):
أوضحت لقطات مصورة اليوم الثلاثاء محطة توزيع المنتجات البترولية في جدة التي استهدفتها الجماعة الحوثية الإرهابية .
وأبانت صور من داخل المنشأة عدم تأثرها بالهجوم الإرهابي سوى بشكل طفيف في الجزء العلوي من الخزان وهو آخر الخزانات في المنطقة الشمالية من محطة التوزيع ، وهذا الموقع فقط هو المتأثر .
كما لم تظهر أي شظايا ، وربما تتعامل قوات التحالف مع هذه الأحداث بشكل خاص مع مثل هذه المقذوفات ، وفقاً للعربية .
وأظهرت آرامكو قدرتها على التعامل مع هجوم مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية في جدة، كما لم يتأثر العملاء .
خزان مجاور لم يتأثر بالهجوم 👇
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