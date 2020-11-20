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شاهد.. سيل يجرف مركبة في ينبع 

Time منذ 15 دقيقة
Views 1397
شاهد.. سيل يجرف مركبة في ينبع 

ينبع (صدى):
أظهر مقطع فيديو سيل وادي الحنو بشمال ينبع يجرف سيارة، حيث بدت المركبة تغرق في مياه السيل وسط محاولة يائسة من قائدها بالخروج من منطقة السيل.

وكانت مراكز وقرى شمال محافظة ينبع تعرضت اليوم الجمعة، لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

يذكر أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهًا متقدمًا يفيد باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، مع احتمال جريان السيول في منطقة المدينة المنورة، مبينة أن الحالة تشمل ينبع، وتستمر إلى الساعة الواحدة منتصف غدٍ السبت.

 

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أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
سبحان الله
الرااااقي..
طيب
🚴‍♀️
مره نبويه سوت عمليه تجميل... فطلعت بالمرايه زنوبه... وبالاخير انتحرت بترعة كفر المعزه
🚴‍♀️
اقتراح ابو سيكل للمرور.....؟ مع انتشار كامرات السيارات (الداش كام ) ولأن المواطن رجل الامن الاول... لذا يفترض ان يقوم المرور بدعوه المواطنين برفع اي مقطع لمخالفه مشابهه ترصده الداش كام عبر تطبيق كلنا امن او غيره... خاصه ان الموديلات الحديثه ترصد حتى رقم اللوحه... هكذا بأذن الله سيتم القضاء على هذه العاهات التي تبلى المسلمين بارواحهم..
abdul
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