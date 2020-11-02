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«لجنة الحكام» تبرئ الحنفوش من أخطاء مباراة النصر والشباب

Time منذ 36 دقيقة
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«لجنة الحكام» تبرئ الحنفوش من أخطاء مباراة النصر والشباب

ماجد محمد (صدى):
حسمت لجنة الحكام الرئيسية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم موقف الحكم شكري الحنفوش من مسؤولية الأخطاء التحكيمية التي حدثت يوم أمس في المباراة التي أقيمت بين الشباب والنصر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت اللجنة، وفقا لـ" الشرق الأوسط"، براءة الحنفوش من الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة، مضيفة أن حكم الفيديو ممدوح الشهدان هو المسؤول عن هذه الأخطاء.

وأوضحت أن الشهدان كان يجب عليه أن يقر بعدم صحة الهدف الأول للشباب؛ إلا أنه أشار برأي خاطئ للحنفوش، كما كان يجب عليه يشير إلى الحنفوش بوجود ضربة جزاء لمارتينيز ولكنه لم يفعل ذلك.

وقررت اللجنة عدم معاقبة الحنفوش، في حين سيتم معاقبة الشهدان وعادل شراحيلي الذي كان مساعداً له في المباراة في غرفة الفيديو بإيقافهما في الجولات القادمة.

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أحدث التعليقات

fares
شكرا فضيلة الشيخ
fares
فكرة جميله نسال الله العلي ان يديمها ويجعله في تقدم نحو جميع ارجاء المملكة
ابوبدر
شفنا يوم كان فيه عدالة بكرة القدم وبالفترة اللي كان فيها احمد عيد رىيس اتحاد الكرة 4 فرق مختلفة اخذت بطولة الدوري. الشباب والاهلي والفتح والنصر ولكن حسبنا الله وكفى.
fares
بس يجيبو الحرمة والرجال هنا اول شي يمكن تعرف قيمة الاسلام والمرأة في الاسلام وثاني شي يسيبو الرجال في الشارع ويخلو العالم تقدم انواع التربية له هذا اذا كان سلم
ابوبدر
كبش فدا.. هذا اللي تعودناه منذو مبطي ومع الاسف فقط لذر الرماد بالعيون ولكن المدلل الازرقني حاضر بلجانه على راي الاعلامي حقهم. عادي ندمرهم ونعاقب اللي سوا الغلط وبعدين نغوضه 😂 ياما ذبحوا الاهلي من الوريد للوريد وبالاخر يوقفون الحكام اهم شيء الاهلي لا يجيب الدوري ولا ياخذ اسيا قبلنا. واما التحكيم واللجان نوقفها علشان نقول ترى عاقبناهم. وبعد مدة من الزمن يطلع علينا الحكم يقول انا فعلا ظلمت الاهلي. 😂 المصيبة انهم يقولون الاعلي له 32 سنة ما جاب دوري. وحنا كاهلاوية نقول كويس ان ما زال فيه نادي اسمه الاهلي والا مع ظلايمكم عليه كان المفروض هالنادي ماله اثر. وشفنا شلون فتحوا قضية العويس علشان يدمرون الاهلي مع ان مدير فريق اللي بالي بالك طلع مع تركي العجمة واعترف بانه ختم الاوراق وارسلها للجنة الاحتراف. وبالاخر قعلشان يضبطون وضعهم بعد الفضيحة اجبرونا نكتب بيان اعتذار. مع ان الهرجة لا عويس ولا خرابيط. 😏✋

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