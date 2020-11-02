«لجنة الحكام» تبرئ الحنفوش من أخطاء مباراة النصر والشباب

ماجد محمد (صدى):
حسمت لجنة الحكام الرئيسية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم موقف الحكم شكري الحنفوش من مسؤولية الأخطاء التحكيمية التي حدثت يوم أمس في المباراة التي أقيمت بين الشباب والنصر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأكدت اللجنة، وفقا لـ" الشرق الأوسط"، براءة الحنفوش من الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة، مضيفة أن حكم الفيديو ممدوح الشهدان هو المسؤول عن هذه الأخطاء.
وأوضحت أن الشهدان كان يجب عليه أن يقر بعدم صحة الهدف الأول للشباب؛ إلا أنه أشار برأي خاطئ للحنفوش، كما كان يجب عليه يشير إلى الحنفوش بوجود ضربة جزاء لمارتينيز ولكنه لم يفعل ذلك.
وقررت اللجنة عدم معاقبة الحنفوش، في حين سيتم معاقبة الشهدان وعادل شراحيلي الذي كان مساعداً له في المباراة في غرفة الفيديو بإيقافهما في الجولات القادمة.