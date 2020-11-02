بالفيديو.. خالد الدوخي: هدف النصر غير صحيح ويجب التحقق منه

نواف السالم (صدى):
علق مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خالد الدوخي، على المباراة التي أقيمت يوم أمس، الأحد، بين فريقي الشباب والنصر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشدد، خلال حديثه لقناة العربية، أن الهدف الذى أحرزه النصر كان يجب التحقق منه، لافتا إلى مدافع النصر ارتكب قبل إحراز الهدف مخالفة متمثلة في الاحتكاك بلاعب الشباب، الأمر الذى أخل بتوازن الأخير.
وأكد أن وقوع هذا الخطأ كان يستوجب على حكم الفيديو احتساب هذا الخطأ، مؤكداً أن الهدف الذى أحرزه النصر كان غير صحيح، منوها بأن المباراة شهدت ركلة جزاء لم تحتسب لنادي الشباب.