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رد الأمير سلطان بن سعود على من يرى أن مزادات الإبل "غسيل أموال"

Time منذ ساعة
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رد الأمير سلطان بن سعود على من يرى أن مزادات الإبل "غسيل أموال"

الرياض (صدى):
رد نائب المنظمة الدولية للإبل، الأمير سلطان بن سعود، على من يرون أن مزادات الإبل من وسائل غسيل الأموال.

وقال الأمير سلطان بن سعود، إنه " يجب النظر لنوعية الملاك، أكبر تجار المملكة وأثرى أثرياء المملكة، كلهم يملكون الإبل، ولم يتعرض أي أحد منهم للمسائلة من هيئة مكافحة الفساد " .

وتابع: " وإذا جاء أحد غير معروف دخل مجال الإبل يتم استضافته من جهة معينة، تطلب منه توفير معلومات عن تفاصيل أملاكه، ويتم فحصها، ومن ثم يسمح له بمزاولة النشاط " .

وأشار إلى أنه من غير المعقول أن يلجأ مجرمو غسيل الأموال لمجتمع مثل مجتمع " الإبل " الذي هو تحت مرأى ومسمع الملك وولي العهد ووزير الداخلية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه ... اقتلوه قبل يرتكب جريمه اخرى بسبب مرضه
ابو عمار
اوكي
Fahd ali
معليش الغربيه الخير صحيح ميه بالميه انا كنت عند الفرع بعد العشاء وماحصلت الباقه موقوفه المفروض يكون هناك تعاون بين وزارة التعليم وشركة الاتصالات وتخفيض اسعار الباقات بنسبة ٤٠% نظرا لظروف الأسر فليس من المعقول أن يدفع رب اسره مبلغ ١٠٠٠ ريال قيمة نت شهريا وهذا الحاصل والغيض اننا ندفع رسوم على خدمات سيئة لا تصل للعميل بالشكل المطلوب والصيانه لا يوجد تغيير والألياف البصريه لم تفعل وتركيب في عدد كبير من المواقع
Fahd ali
معليش الغربيه الخير صحيح ميه بالميه انا كنت عند الفرع بعد العشاء وماحصلت الباقه موقوفه المفروض يكون هناك تعاون بين وزارة التعليم وشركة الاتصالات وتخفيض اسعار الباقات بنسبة ٤٠% نظرا لظروف الأسر فليس من المعقول أن يدفع رب اسره مبلغ ١٠٠٠ ريال قيمة نت شهريا وهذا الحاصل والغيض اننا ندفع رسوم على خدمات سيئة لا تصل للعميل بالشكل المطلوب والصيانه لا يوجد تغيير والألياف البصريه لم تفعل وتركيب في عدد كبير من المواقع
Fahd ali
معليش الغربيه الخير صحيح ميه بالميه انا كنت عند الفرع بعد العشاء وماحصلت الباقه موقوفه المفروض يكون هناك تعاون بين وزارة التعليم وشركة الاتصالات وتخفيض اسعار الباقات بنسبة ٤٠% نظرا لظروف الأسر فليس من المعقول أن يدفع رب اسره مبلغ ١٠٠٠ ريال قيمة نت شهريا وهذا الحاصل والغيض اننا ندفع رسوم على خدمات سيئة لا تصل للعميل بالشكل المطلوب والصيانه لا يوجد تغيير والألياف البصريه لم تفعل وتركيب في عدد كبير من المواقع

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