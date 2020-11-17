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الأمير سلطان بن سعود:" الإبل أفضل اقتصاديًا من العقار (فيديو)

Time منذ 13 دقيقة
Views 1322
الأمير سلطان بن سعود:" الإبل أفضل اقتصاديًا من العقار (فيديو)

حمود العنزي (صدى):
كشف نائب المنظمة الدولية للإبل، الأمير سلطان بن سعود، أن الإبل أفضل اقتصاديًا من العقار.

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج "ياهلا"، أن "الإبل دائمًا في ركود وأسعارها ما نزلت منذ 28 عامًا، ولكنها في طلوع".

وتابع:" جت كوارث وتم اتهام الإبل بـ (كورونا) وكانوا يقولون في الخارج لازم نبيد الإبل، وفي عز هذه الأزمة كانت تشترى بالأربعة والخمسة مليون".

وأردف:" أتوقع أن يكون سعر الفحل عشر وخمسة عشر مليون، ولا أستغرب من ذلك".

واستطرد:" بكرة لو أسمع العشرين والثلاثين ماني مستغربها، لأن الإبل أصبحت فرصة اقتصادية واستثمارية نادرة".

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يا لها من هبلااااا .. الرصاص يطيح على الناااس ...
حسين الحريري
عز الله كان بياخذون الهلال باجانبه
واضح*** وصريح***
فعلا :-الحاجة أم الإختراع.
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. حلو ...
🚴‍♀️
وش رايك ابو سيكل يكشف عليك....

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