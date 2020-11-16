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عملاء يكشفون تفاصيل الاحتيال عليهم من محتال المتجر الإلكتروني

Time منذ 25 دقيقة
Views 1439
عملاء يكشفون تفاصيل الاحتيال عليهم من محتال المتجر الإلكتروني

الرياض (صدى):
كشف بعض العملاء، اليوم الاثنين، عن تفاصيل تعرضهم للاحتيال من قبل صاحب متجر إلكتروني متخصص في بيع الجوالات، الذي أحالته وزارة التجارة أول أمس إلى الجهات الأمنية وكانت صحيفة "صدى" قد تناولت الواقعة.

وطالب أحد العملاء، بحقوق مالية من المتجر تصل إلى 25 ألف ريال و739 ريالًا، وحاول الحصول عليها لكن دون جدوى، فيما أكد آخر، أنه حول إلى المتجر مبلغًا ماليًا يصل إلى 48 ألف ريال، فيما يحاول آخر منذ شهر استرجاع أمواله من المتجر دون فائدة.

وقال عميل آخر، أنه اشترى منه جهاز جوال، ولم يصل، وذلك منذ شهر يونيو الماضي، والبنك يرفض إرجاع المبلغ إلى بطاقته، ويطلب منه التواصل مع التاجر، وتم رفع الشكوى للمصرف وإلى مؤسسة النقد، وللأسف لا يوجد أي تجاوب، مؤكدين أن الخدعة كانت واضحة فقد عرض صاحب المتجر إعلانًا ببيع أجهزة الجوال بأسعار غريبة، ولا تتفق مع أسعارها في السوق.

وكانت وزارة التجارة، قد أحالت صاحب متجر إلكتروني مختص في بيع أجهزة الجوال إلى الجهات الأمنية، عقب ثبوت قيامه بعرض أجهزة جوال بأسعار مخفضة عبر الموقع الإلكتروني للمتجر، والاعلان عن ذلك عن طريق عدد من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، واستلام حوالات من المشترين عبر الحساب البنكي الخاص بالمتجر بقيمة إجمالية تجاوزت 4 ملايين ريال، دون الالتزام بتسليم الأجهزة.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
شكلهم يبي يطلعونه من البيت الابيض بسياره اسعاف المجانين... وكني اشوفه مربط بالقميص الابيض وهو يقول.. اه ده ..؟ انا الريس انا الريس فينك يا شحاده بوند تعال انقزني
🚴‍♀️
بالنسبه لي... بعرررسك مسيار ب ٥٠٠ ريال... وابي اسويلك ليلة الدخله خرط هوبات... انما إيه...
جار القمر
أصعب شي أن تتعامل مع فكر انا وصلت لقناعة أي فقراوي لا تتناقش معه لأنه موجه ولو شرحت له ماراح يفهم لذلك تجاهلوهم عندهم مرض اسمه الهلال الله يشفيهم
🚴‍♀️
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو وليد
كل المدمنين على الدخان والشيشه وروث الابقار المصنع خارجيا باسم معسل صارو شيوخ ويفتون بعد -- يسمون في علم اللغة --رويبضات--

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