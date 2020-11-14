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ضبط صاحب متجر إلكتروني عرض جوالات بأسعار مخفضة للاحتيال على المشترين

Time منذ 37 دقيقة
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ضبط صاحب متجر إلكتروني عرض جوالات بأسعار مخفضة للاحتيال على المشترين

علي القحطاني (صدى):
أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، عن القيام بإحالة صاحب متجر إلكتروني مختص في بيع أجهزة الجوال إلى الجهات الأمنية .

وأوضحت في بيان لها إنه تمت إحالته عقب ثبوت قيامه بعرض أجهزة جوال بأسعار مخفضة عبر الموقع الإلكتروني للمتجر، والاعلان عن ذلك عن طريق عدد من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، واستلام حوالات من المشترين عبر الحساب البنكي الخاص بالمتجر بقيمة إجمالية تجاوزت 4 ملايين ريال، مع عدم الالتزام بتسليم الأجهزة المعلن عنها للمشترين او إعادة المبالغ لهم خلال الفترة المحددة نظاماً.

ولفتت إلى أنه تم رصد مخالفة المتجر الإلكتروني وإحالة ما يتعلق باشتباه وجود قضية نصب واحتيال إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراء النظامي حيال ذلك.

كما تمت إحالة مخالفة المتجر والمعلنين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية وفقاً لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية تمهيداً لتطبيق العقوبات النظامية.

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أحدث التعليقات

سالم
موجودين وبكثرة سواءً في التعليم العام او الجامعي بعضهم واضح وفاضح مثل محمد العريفي وبعضهم متخفي
abdul
كثر الكلام عن الاخوان مع فوز بايدن . لسنا عمي صم لا نربط الاحداث.
عادل عبدالحي حمزة
دجل
faeiz1122
سؤال للصرامي لو كان اللاعب مو بنادي النصر راح يكون كلامه نفس الكلام ....؟
واضح*** وصريح***
شئ ؟؟ جميل وعظيم النفع والفائده..

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