ابن مساعد: تشكيك تركي الحمد في صحيح البخاري إساءة لنبينا أكثر من الرسوم

الرياض (صدى):
علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على تشكيك أستاذ العلوم السياسية السابق تركي الحمد، في صحيح البخاري.
وقال ابن مساعد مخاطبا الحمد: " قولك أن صحيح البخاري يتناقض تمامًا مع القرآن رأي شديد التطرف " .
وأضاف: " جل علماء المسلمين والمختصين في علم الحديث يرونه أصح كتب الحديث، وقليل منهم فقط انتقد سند بعض الأحاديث ولو ألغينا كما تطلب كتابه الذي يحوي صحيح أحاديث النبي ﷺ وسنته لأسأنا لنبينا ولسنتّه أكثر من الرسوم " .
وكان الحمد قد أثار الجدل بقوله: " قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري " .
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