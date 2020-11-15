الأعداد السابقة للصحيفة

ابن مساعد: تشكيك تركي الحمد في صحيح البخاري إساءة لنبينا أكثر من الرسوم

Time منذ 7 ساعات
Views 5100
Comment 13
ابن مساعد: تشكيك تركي الحمد في صحيح البخاري إساءة لنبينا أكثر من الرسوم

الرياض (صدى):
علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على تشكيك أستاذ العلوم السياسية السابق تركي الحمد، في صحيح البخاري.

وقال ابن مساعد مخاطبا الحمد: " قولك أن صحيح البخاري يتناقض تمامًا مع القرآن رأي شديد التطرف " .

وأضاف: " جل علماء المسلمين والمختصين في علم الحديث يرونه أصح كتب الحديث، وقليل منهم فقط انتقد سند بعض الأحاديث ولو ألغينا كما تطلب كتابه الذي يحوي صحيح أحاديث النبي ﷺ وسنته لأسأنا لنبينا ولسنتّه أكثر من الرسوم " .

وكان الحمد قد أثار الجدل بقوله: " قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري " .

اقرأ أيضًا:

" الفوزان " يتضامن مع تصريحات تركي الحمد المشككة في " البخاري "

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
الفنانه سلمى وامثالها من الفنانات ما يهتمون من المنتقدين ولا يهمهن رايهم وتجدهن في برك السباحه في الفنادق بالمايوه العاري يستعرضن بمفاتنهن
نجاة محمد
ربنا يصلحها
.M.
والله ياليت لي اجداد أو أي احدٍ كان لكي يجبرني على زواج بشرط انه يساعدني
نجاة محمد
يستاهل ما يجية من عقاب
غييييوووورررر
صديقي الشيعي سألني سؤالاً وهو : كيف نعتمد صحيح البخاري وندعي صحته مع أن الإمام البخاري رحمه الله كان موجوداً بعد 400 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم ؟. الجواب. الإمام البخاري رحمه الله : مات سنة 256 هـ أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بـ (245) سنة . وليس كما يزعم صاحبك الشيعي ، ولكن الكذب من معدنه لا يُستغرب ، وليس معنى ذلك أن البخاري يمكنه أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ، فهذا ليس مرادا قطعا . وإنما ذكرنا هذا فقط لمجرد التوضيح . وأما كيف نعتمد على صحيح البخاري وهو لم يلتق بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ؟ فالجواب أن البخاري في صحيحه لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ، بل هو يروي عن شيوخ ثقات ، في أعلى درجات الحفظ والضبط والأمانة عن مثلهم إلى أن يصل إلى الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقل عدد بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الرواة ، فاعتمادنا على صحيح البخاري لأن الرواة الذين نقل عنهم اختارهم بعناية تامة . فهم في أعلى درجات الثقة ، ومع هذا فكان لا يكتب حديثا في هذا الصحيح حتى يغتسل ، ثم يصلي ركعتين يستخير الله في هذا الحديث ثم يكتبه ، وقد استغرق تأليفه لهذا الكتاب ستة عشر عاما ، وقد تلقته أمة الإسلام بالقبول ، وأجمعوا على صحة ما ورد فيه ، وقد عصم الله هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة . قال الإمام النووي رحمه الله في مقدمة شرح مسلم (1/14) : اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم ، وتلقتهما الأمة بالقبول ، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد . انتهى ولو سألت هذا الشيعي أو( الرافضي ) عن ما ينقله زعماؤهم من الأقوال عن علي رضي الله عنه ، والباقر ، وجعفر الصادق ، وغيرهم من آل البيت رحمهم الله ، هل سمعوه منهم أم ينقلونه بالأسانيد ؟ الجواب واضح . وهناك فرقٌ كبيرٌ بين أسانيد البخاري ، وأسانيد هؤلاء الضالين الذين لا تجد أسماء رجالهم المعتمدين في الرواية إلا في كتب الضعفاء ، والكذابين ، والمجروحين . وهذه الدعوى التي يثيرها هذا الرافضي إنما هي مقدمة للطعن في السنة التي تُبين بطلان مذهبهم ، وفساد معتقدهم ، فلم يجدوا بدا من التهويش بهذه الضلالات . ولكن هيهات فالحق واضح ، والباطل مضطرب .

أخر الأخبار

5 % من إجمالي المواقف للسيارات الكهربائية قريباً
5 % من إجمالي المواقف للسيارات الكهربائية قريباً
Time منذ 22 دقيقة Views 1114
بالفيديو.. آخر تطورات مشروع تحسين واجهات المباني في منطقة قصر الحكم بالرياض
بالفيديو.. آخر تطورات مشروع تحسين واجهات المباني في منطقة قصر الحكم بالرياض
Time منذ 27 دقيقة Views 1374
«موبايلي» تعلن عن وظائف شاغرة
«موبايلي» تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 33 دقيقة Views 1400
وزير المالية: التنويع الاقتصادي لا يعني الاستغناء عن النفط
وزير المالية: التنويع الاقتصادي لا يعني الاستغناء عن النفط
Time منذ 37 دقيقة Views 1484
تطورات جديدة بقضية "نهار" ضحية استئصال الغدة التناسلية
تطورات جديدة بقضية "نهار" ضحية استئصال الغدة التناسلية
Time منذ 42 دقيقة Views 1579
إنطلاق " وحش الصحراء " من " ريزفاني" بـ 6 عجلات لمحبي السفر والرحلات
إنطلاق " وحش الصحراء " من " ريزفاني" بـ 6 عجلات لمحبي السفر والرحلات
Time منذ 47 دقيقة Views 1221
"خل التفاح" يقضي على قشرة الشعر
"خل التفاح" يقضي على قشرة الشعر
Time منذ 53 دقيقة Views 1222
مخالف يتحدى ضابط مرور: " ترى رتبتك ما تفيدك "
مخالف يتحدى ضابط مرور: " ترى رتبتك ما تفيدك "
Time منذ ساعة Views 1102
مذيعة روتانا: لو كانت هناك خصخصه لاشتريت نادي الاتحاد
مذيعة روتانا: لو كانت هناك خصخصه لاشتريت نادي الاتحاد
Time منذ ساعة Views 847
وصلة رقص لفنانة مصرية في أول ظهور بعد تعافيها من كورونا
وصلة رقص لفنانة مصرية في أول ظهور بعد تعافيها من كورونا
Time منذ ساعة Views 856