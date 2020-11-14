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" الفوزان " يتضامن مع تصريحات تركي الحمد المشككة في " البخاري "

Time منذ 35 دقيقة
Views 1888
" الفوزان " يتضامن مع تصريحات تركي الحمد المشككة في " البخاري "

الرياض (صدى):
علق الكاتب سعود الفوزان على تصريحات السياسي تركي الحمد الأخيرة حول صحيح البخاري وأنه يتعارض مع القرآن.

وكشف " الفوزان " عن تأييده لتغريدة تركي الحمد، قائلا: " معه حق لان البخاري قال في حديثه أن رسولنا يجامع زوجاته دون أن يستحم ،ونحن قلنا أن الإسلام هو دين النظافة " .

وكان الحمد قال: " قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري.. من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما " .

واتهم البعض تركي الحمد بأنه يشكك في البخاري وتم تدشين وسم بعنوان " الحمد يشكك بالبخاري " .

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أحدث التعليقات

أبو مساعد
يا ناس فهموني بالله الاهلي عندهم 9 و شباب عندهم 10 نقاط كيف مركز الثاني اهلي و الشباب مركز الثالث
ناصر
صح كلامك يادكتور ونزول ال ١٠ % يؤدي الى ان يستمر الشخص في الاستمرار لانزال وزنه ليصل للوزن المثالي ويكسب ثقه نفسيه مشجعه .
أبو مساعد
كيف مركز الثاني ب تسع ٩ نقاط والشباب عندهم عشرة 10 نقاط
وازن
العسل والتمر والحلويات وكثرة الاكل وعدم ممارسة الرياضه باستمرار يؤدي الى ارتفاع السكر والى امراض بدنيه ونفسيه
وافي
كبينة عملة لا اكثر

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