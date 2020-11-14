الأعداد السابقة للصحيفة

أبرز العادات الاجتماعية التي تمنى مواطنون زوالها منها "نشر الفضائح"

Time منذ 52 دقيقة
Views 1499
أبرز العادات الاجتماعية التي تمنى مواطنون زوالها منها "نشر الفضائح"

الرياض (صدى):
يفرض المجتمع على الإنسان، عادات وسلوكيات اجتماعية، ترهقه احيانًا، وتجعله في حيرة دائمًا بين اتباعها أو مخالفتها.

وعبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عن أكثر العادات التي تغضبهم، حيث دشنوا هاشتاج " عادات اجتماعية لاتعجبكم ".

وتصدر " عدم احترام الخصوصية ونشر الفضائح " أكثر العادات الاجتماعية السيئة، حيث قال أحدهم إن هذه العادة تقهر الإنسان

وأضاف آخر : " شىء مخزي وينرفز صراحه اللي هي نشر الفضايح صار خبر الفضيحه ينتشر وكلن يحاول يوزعه على أكثر عدد ممكن، حسابهم عند ربهم احنا ليه نفضحهم ونزيد الصاع صاعين".

وأشار بعضهم إلى فرض أهل العروس تكاليف باهظة في الزواج، على الشباب، قائلًا أحدهم " وبنهايه الامر الربحان صاحب القاعه والفنان والخسران العروسين".

واعترض البعض على حرص الأمهات على تعليم أولادهم اللغة الإنجليزية والتحدث بها دائمًا بدلًا من اللغة العربية، والتباهي بذلك خاصة بين المشاهير.

وتحدث آخرون عن التبذير في الاجتماعات العائلية، للتباهي والتفاخر بما يقدمه الشخص لضيوفه، مما يؤدي إلى إهدار كميات كبيرة من الطعام.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو وليد
طريقة رائعه لتعليم القياده تستوعب بشكل سريع من قبل الفتايات -- فراولة --موزه --جزره --خياره -- بطاطا مقليه -- هذي كنايه عن لاتسوين حادث الله يرحم والديك
الشمري
😂يعني قل ركابة خيل ...ماخلن للشباب شيء
أبو عبدالله
انا مرتاح جداً إذا مالعب. خل غيره يآخذ فرصته
ابن حزم
الحمد لله على نعمة الإسلام وجعلنا من المسلمين
عبدالله القلاف
تفضل.... صدقه يابو عباس صدقه

أخر الأخبار

بالفيديو.. فيراري تكشف عن تحفتها المذهلة في عالم السيارات المكشوفة
بالفيديو.. فيراري تكشف عن تحفتها المذهلة في عالم السيارات المكشوفة
Time منذ 3 دقائق Views 1053
"أحلام" تكشف حقيقة أجور أوبريت "عمان" وتؤكد: "عيب هذا الكلام"
"أحلام" تكشف حقيقة أجور أوبريت "عمان" وتؤكد: "عيب هذا الكلام"
Time منذ 8 دقائق Views 1106
زوجة تقيم دعوى ضد زوجها: "ينفق راتبي على النساء"
زوجة تقيم دعوى ضد زوجها: "ينفق راتبي على النساء"
Time منذ 12 دقيقة Views 169
المملكة تؤيد الإجراءات التي اتخذتها المغرب في منطقة الكركرات
المملكة تؤيد الإجراءات التي اتخذتها المغرب في منطقة الكركرات
Time منذ 18 دقيقة Views 1389
بالفيديو.. نجاة مراسلة تليفزيونية من الموت بأعجوبة بعد انهيار جسر على الهواء
بالفيديو.. نجاة مراسلة تليفزيونية من الموت بأعجوبة بعد انهيار جسر على الهواء
Time منذ 23 دقيقة Views 252
وظائف شاغرة في الشركة السعودية لتقنية المعلومات
وظائف شاغرة في الشركة السعودية لتقنية المعلومات
Time منذ 29 دقيقة Views 1421
مفاجأة في هاتف منفذ هجوم نيس التونسي تُذكر بمعلم مذبوح
مفاجأة في هاتف منفذ هجوم نيس التونسي تُذكر بمعلم مذبوح
Time منذ 33 دقيقة Views 1639
"رينارد" يرد على انتقادات تشكيلة المنتخب ويكشف سر إختيار "جاميكا"
"رينارد" يرد على انتقادات تشكيلة المنتخب ويكشف سر إختيار "جاميكا"
Time منذ 38 دقيقة Views 1503
فهد الخضيري يوضح أسباب وآثار مرض السكري
فهد الخضيري يوضح أسباب وآثار مرض السكري
Time منذ 43 دقيقة Views 1253
أبرز العادات الاجتماعية التي تمنى مواطنون زوالها منها "نشر الفضائح"
أبرز العادات الاجتماعية التي تمنى مواطنون زوالها منها "نشر الفضائح"
Time منذ 52 دقيقة Views 1499