تعليق أنمار الحائلي بعد استحقاق دعم الحوكمة

نواف السالم (صدى):
وجه رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي، اليوم الجمعة، رسالة شكر إلى وزارة الرياضة، عقب إعلان استحقاق الاتحاد لدعم مبادرة الحوكمة.
وقال الحائلي: " بمناسبة تحقيق نادي الاتحاد لاستحقاق دعم مبادرة الحوكمة من قبل وزارة الرياضة أجدها فرصة لأشكر كافة منسوبي النادي وفريق إستراتيجية دعم الأندية، الذين عملوا بجهد كبير خلال الفترة الماضية من أجل هذا الهدف لتطبيق الحوكمة بالشكل المثالي والطموح أكبر في المرحلة المقبلة لمواصلة التميز " .
وكانت وزارة الرياضة، قد أعلنت عن نتائج تقييم نظام الحوكمة للربع الثاني من الموسم الرياضي 2020-21، حيث استحق كل من الفتح والاتحاد والقادسية، الحصول على الدعم، نظرًا لوجوب حصول النادي مستحق الدعم، على تقييم لا يقل عن 4 نقاط من أصل 7 نقاط.
اقرأ أيضًا: