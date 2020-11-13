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تعليق أنمار الحائلي بعد استحقاق دعم الحوكمة

Time منذ 30 دقيقة
Views 1549
تعليق أنمار الحائلي بعد استحقاق دعم الحوكمة

نواف السالم (صدى):
وجه رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي، اليوم الجمعة، رسالة شكر إلى وزارة الرياضة، عقب إعلان استحقاق الاتحاد لدعم مبادرة الحوكمة.

وقال الحائلي: " بمناسبة تحقيق نادي الاتحاد لاستحقاق دعم مبادرة الحوكمة من قبل وزارة الرياضة أجدها فرصة لأشكر كافة منسوبي النادي وفريق إستراتيجية دعم الأندية، الذين عملوا بجهد كبير خلال الفترة الماضية من أجل هذا الهدف لتطبيق الحوكمة بالشكل المثالي والطموح أكبر في المرحلة المقبلة لمواصلة التميز " .

وكانت وزارة الرياضة، قد أعلنت عن نتائج تقييم نظام الحوكمة للربع الثاني من الموسم الرياضي 2020-21، حيث استحق كل من الفتح والاتحاد والقادسية، الحصول على الدعم، نظرًا لوجوب حصول النادي مستحق الدعم، على تقييم لا يقل عن 4 نقاط من أصل 7 نقاط.

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أحدث التعليقات

الملل5
العنوان مبلغا ضخما ونزلت في التفسير الي مبلغ كبير وفي الاخير ولاشي بس قسيمة شراء بمبلغ 50 ريال
ابراهيم
اللهم لك الحمد
هاني
ليش الاداره كذا ليش تحط شرط جزائي كبير بدون شرط اذا نجح استمر مانجح خلاص
ابراهيم
سؤال محيرني في العسكرية ليس اغلب الظباط يكون ابوه ولا اخوه ظابط برتبه كبيرة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. والله مافتنة الا من تكلم بها ونسبهاا للإماام .. ياليت تأدبووه ..

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