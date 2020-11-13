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وزارة الرياضة تُعلن استحقاق 3 أندية فقط لدعم مبادرة الحوكمة

Time منذ 23 دقيقة
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وزارة الرياضة تُعلن استحقاق 3 أندية فقط لدعم مبادرة الحوكمة

محمد السعران (صدى):
أعلنت وزارة الرياضة، ممثلةً بفريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020م، نتائج تقييم نظام الحوكمة للربع الثاني من الموسم الرياضي 2020-2021م، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تخولها للحصول على دعم إضافي، وفقاً لاستراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثاني.

وكشف البيان الصادر، أن 3 أندية فقط من أصل 16 ناديا أصبحوا مؤهلين للحصول على هذا الدعم، بعد تقييم شهر نوفمبر 2020م للربع الثاني، وهي أندية (الفتح والاتحاد والقادسية) على التوالي، حيث يتوجب أن يحصل النادي على نسبة تقييم لا تقل عن 4 نقاط من أصل 7 نقاط، فيما جاء ترتيب الأندية عموماً على النحو التالي:

1- الفتح: 5.56 نقطة.

2- الاتحاد: 4.32 نقطة.

3- القادسية: 4.08 نقطة.

4- أبها: 3.98 نقطة.

5- الشباب: 3.88 نقطة.

6- ضمك: 3.82 نقطة.

7- الاتفاق: 3.78 نقطة.

8- الفيصلي: 3.75 نقطة.

9- الرائد: 3.66 نقطة.

10- النصر: 3.29 نقطة.

11- التعاون: 3.21 نقطة.

12- الأهلي: 3.15 نقطة.

13- الهلال: 3.07 نقطة.

14- الوحدة: 2.37 نقطة.

15- الباطن: 1.94 نقطة.

16- العين: 1.71 نقطة.

وجاءت النتائج بعد زيارات ومتابعات مستمرة قام بها الفريق المكلف، سعى من خلالها إلى الاطلاع على كل ما تم تحقيقه، حيث يتم تقييم الحوكمة بمعايير محدّدة، مرتبطة بالاستراتيجيّة والقيادة، والهيكلة والأشخاص، والإدارة الماليّة، والإدارة التشغيليّة، ومسؤوليّة أصحاب المصالح، والالتزام والتحكّم والرقابة، والمعايير والسلوكيات واللوائح الداخلية، كما تم مطابقة جميع المستندات المقدمة من الأندية، مع التقارير الصادرة من الجهات ذات العلاقة كالاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين، وكذلك تقارير لجنة الكفاءة المالية.

هذا، وسيكون آخر موعد لاستلام الملفات والمستندات الخاصة بتقييم الحوكمة للربع الثالث، في تاريخ 5 يناير 2021م، حيث ستكون الدرجة المطلوبة لاستحقاق الدعم في هذا الربع، هي الحصول على 5 نقاط من أصل 7 نقاط كحد أدنى، على أن يكون موعد إعلان نتائج التقييم في تاريخ 12 يناير 2021م.

يشار إلى أن فريق استراتيجية دعم الأندية كان قد عقد ورش عمل لشرح كافة الآليات المرتبطة بالمعايير، بحضور كافة منسوبي ومسؤولي الأندية المعنية، واطلاعهم على كافة التفاصيل في هذا الشأن.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم برحمته الواسعه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. الدم مايضيع ولو طال المدى ...
أبو عبدالله الحربي
سياسة إخوان وأساس الإخوان مرشد حمل الرواية إلينا بتشكيل إخواني إرهابية إلى مروج كلام دمقرطي ونحن مع الشعوب وطبل الارهاب المرشد المؤسس زعيم الملالي وختلط الحابل ..ولكن النابل إني أنظر بقلبي إلا القوة بعد مايبلغ السيل وجرف.. أن الخبث واضح وما ينفع الناس باق دولة نفع نحن العمار ..ودولة دفع ودمار الشعوب أحلام لافرس ولا عثمان رافع رأسي أنا سعودي ولي التوفيق 🕋🇸🇦☝
abdul
" ووجهت النيابة العامة، تهم تتعلق بسوء السلوك الجنسي والتجسس والسرقة والاختطاف والاعتداء الجنسي على الأطفال والعربدة. " التهم اعلاه تختلف عن ما وردت في الفقرة الاخيرة منها الزنا واللواط وتغيير الجنس والدعارة والكحول والنوادي الليلية. السرقة شيئ ، وتغيير الجنس شيئ آخر ... الاعتداء الجنسي علي الاطفال يختلف عن الزنا ، والتجسس غير شرب الكحول. نعم في كلّهن شر مع اختلاف شر من شر آخر، ومفسدة من مفسدة اخري .
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون ولا شك ..

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