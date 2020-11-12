مدرب الجزائر: وضعية محرز مع مانشستر سيتي ليست مقلقة بتاتًا

وكالات (صدى):
أصيب رياض محرز، بخيبة أمل لعدم مشاركته في المباراة التي تعادل فيها فريقه مانشستر سيتي أمام ضيفه ليفربول 1-1، الأحد الماضي، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائري لكرة القدم في تصريحات نشرها الاتحاد الجزائري على موقعه الرسمي :" وضعية محرز مع مانشستر سيتي ليست مقلقة بتاتا، هو شارك في عدد كبير من المباريات بل لعب كلها تقريبا، صحيح كنا ننتظره في مباراة بين فريقين كبيرين في إنجلترا وأن يتألق في مثل هذه المواجهات".
وتابع: " للأسف، هذا نوع من بعض الصعوبات المتعلقة بمهنة اللاعب، لا بد من مواجهة مثل هذه المواقف والبقاء قويا. لا يجب تضخيم الأمور رغم أن رياض يحب كرة القدم كثيراً".
وأشار إلى أن محرز سعيد جداً بعودته للمنتخب الجزائري، وأن تركيزه منصب على المباراة التي يلتقي فيها "الخضر" مع زيمبابوي، الخميس ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة بالكاميرون مطلع .2022
واختتم قائلا :"محرز لديه شخصية قوية، نفسيا هو يركز حالياً مع المنتخب الجزائري ولديه الرغبة في تقديم الأفضل، ليس هناك أي مشكلة وأتمنى له ولبقية زملائه التوفيق والنجاح".