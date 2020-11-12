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بالفيديو.. معجزة شفاء الطفلة "نورة" المصابة بمرض شرس بعد تدخل برنامج "الجينيوم السعودي"

Time منذ 18 دقيقة
Views 1277
بالفيديو.. معجزة شفاء الطفلة "نورة" المصابة بمرض شرس بعد تدخل برنامج "الجينيوم السعودي"

الرياض (صدى):
نجح برنامج "الجينيوم السعودي " في تشخيص طفلة مصابة بورم في الدماغ نتيجة طفرة جينية نادرة بعد طول فترة معاناتها وأسرتها منه ما تسبب في نجاتها منه .

ونشر البرنامج الوطني الرائد لعلاج الأمراض الوراثية فيديو يكشف قصة الفتاة التي تكلل شفائها – بحمد الله – بعد جهود فريق البرنامج .

وأكدت الدكتورة ملك عابد الثقفي أن الطفلة نورة كانت تعاني من الورم وهو من أحد أشرس الأمراض ، وشاركها الرأي الطبيب المعالج الدكتور موسى الحربي مؤكداً أن هذا المرض من أخطر الأمراض ونسبة نجاة الأطفال متدنية للغاية .

كما أكدت " الثقفي " أنه بعد علاجها في المرة الأولى عاد المرض من جديد ، وتمت مناقشة الأمر حتى تم التوصل للعيب الجيني الذي يقف وراء الورم الخطير .

وروى الأطباء اللحظات العصيبة التي مرت عليهم من الجانبين المهني والإنساني وسباق الزمن لإنقاذ الطفلة التي لم تعد تتحمل المرض العضال ، حتى تم تمكنوا من اكتشاف دواء يعالجها بدون جراحة وتم التواصل لإستيراده من الخارج نظراً لعدم توفره في الشرق الأوسط كله .

وتعافت الطفلة من المرض منذ عام وتعيش حياتها الطبيعية كسائر الأطفال الآن .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اشوف بهاالتوالي الكويتيين صايرين شجعان ، وين شجاعتكم ايام جنود صدام ..؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
الله يقانا ويحمينا من كل شر .. آمين ...
ماجد
ايه وربي ولدينا المزيد من شاكلته
حمد
بمناسبة مأساة البعض بهزيمة ترامبهم الأعلى الذي حشر فنادى،، صادق العزاء وخالص المواساة للكلاب الترامبية في نجد والحجاز وامارات الساحل العماني وان شاء الله من ها الحال وأردا يا كلاب ترامب
ماجد
يمتهن خداع المسلمين وإطلاق الحلف الكاذب

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