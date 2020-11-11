إصابة موظف بالقنصلية اليونانية ورجل أمن في اعتداء جدة

جدة (صدى):
باشرت الجهات الأمنية صباح اليوم الأربعاء، حادثة اعتداء جبان أثناء حضور عدد من القناصل، لمناسبة في محافظة جدة.
وصرّح المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، بأن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم الأربعاء حادثة اعتداء جبان أثناء حضور عدد من القناصل، لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية.
يذكر أن الجهات الأمنية كانت قد فرضت طوقًا أمنيًا في محيط مقبرة لغير المسلمين في جدة.
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