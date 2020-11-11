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بالفيديو.. لقطات مصورة للطوق الأمني إثر إنفجار في محيط مقبرة لغير المسلمين بجدة

Time منذ 49 دقيقة
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بالفيديو.. لقطات مصورة للطوق الأمني إثر إنفجار في محيط مقبرة لغير المسلمين بجدة

جدة (صدى):
كشفت مصادر اليوم الأربعاء عن تكثيف التواجد الأمني حول مقبرة لغير المسلمين في جدة.

وأظهرت لقطات مصورة الطوق الأمني لمحيط المقبرة دون تأثر الحركة المرورية ، وفقاً للإخبارية .

كما أكدت مصادر من موقع الحادث الذي شهدته المقبرة أنه لا يمكن التأكد من عدد الإصابات حتى الآن ، وملابسات ودواعي ما حدث .

وأشارت أن هذه المنطقة حيوية ويتواجد بها العديد من الزوار والسياح من كل الجنسيات ، والوضع مستقر حتى الآن ، مع تكثيف التواجد الأمني بكافة القطاعات للحرص التام على السلامة العامة .

ومن المنتظر صدور بيان رسمي حول الحادث خلال الساعات القليلة المقبلة .

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أحدث التعليقات

fares
بسم الله شلكها يخوف
fares
الله سلمه وسلم الناس اللي حوليه وليس ملك الطارة كما ذكر اعلي وفي النهاية الله سبحانه وتعالي الحامي قبل كل شي
QLQ
... دعم لا محدود من الملك والمملكة لكل الاعمال الانسانية وشعب دائما لهم السبق في خدمة الانسانية اللهم احفظنا ومن كل شر وحسد
مراقب دولي
بمناسبة مأساة البعض بهزيمة ترامبهم الأعلى الذي حشر فنادى،، صادق العزاء وخالص المواساة للكلاب الترامبية في نجد والحجاز وامارات الساحل العماني وان شاء الله من ها الحال وأردا يا كلاب ترامب
حمد
بمناسبة مأساة البعض بهزيمة ترامبهم الأعلى الذي حشر فنادى،، صادق العزاء وخالص المواساة للكلاب الترامبية في نجد والحجاز وامارات الساحل العماني وان شاء الله من ها الحال وأردا يا كلاب ترامب

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