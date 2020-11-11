بالفيديو.. لقطات مصورة للطوق الأمني إثر إنفجار في محيط مقبرة لغير المسلمين بجدة

جدة (صدى):
كشفت مصادر اليوم الأربعاء عن تكثيف التواجد الأمني حول مقبرة لغير المسلمين في جدة.
وأظهرت لقطات مصورة الطوق الأمني لمحيط المقبرة دون تأثر الحركة المرورية ، وفقاً للإخبارية .
كما أكدت مصادر من موقع الحادث الذي شهدته المقبرة أنه لا يمكن التأكد من عدد الإصابات حتى الآن ، وملابسات ودواعي ما حدث .
وأشارت أن هذه المنطقة حيوية ويتواجد بها العديد من الزوار والسياح من كل الجنسيات ، والوضع مستقر حتى الآن ، مع تكثيف التواجد الأمني بكافة القطاعات للحرص التام على السلامة العامة .
ومن المنتظر صدور بيان رسمي حول الحادث خلال الساعات القليلة المقبلة .