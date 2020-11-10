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مجمع تعليمي بالطائف يكرم طلاب التربية الخاصة في منازلهم

Time منذ ساعة
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مجمع تعليمي بالطائف يكرم طلاب التربية الخاصة في منازلهم

حسين غازي المالكي (صدى):
في مبادرة رائعة تهدف الى تحفيز وتشجيع طلاب قسم التربية الفكرية بمجمع حطين المتوسطة وابن عثيمين الثانوية بالطائف قام المعلمان مشاري الأحمري وعبدالكريم العمري بتكريم طلابهم في منازلهم بشكل مباشر بهدايا عينية كان لها الأثر البالغ على نفوسهم وإشعار هذه الفئة الغالية على قلوبنا بأنه لا فرق بين التعليم عن بعد والحضوري.

وأشار العمري الى مساهمة التعليم عن بعد في توفير الخدمات التعليمية، وإتاحة فرصة التعلم المستمر، وتلبي احتياجات طلاب التربية الخاصة حسب قدراتهم.

وتأتي هذه المبادرة بتوجيه من قائد المجمع فهد السيالي حيث بيّن بأنه مع إقرار التعليم «عن بعد»، وإن لأصحاب الهمم وفئات التربية الخاصة نصيب وافر من التدابير يوازي تماما ما تم توفيره لأقرانهم طلاب التعليم العام.

 

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وأضافت أنها تقابله مرتين في منزله، مشيرة إلى أنها كانت من السهل أن تقابله كلما كان ليفربون يلعب حيث ينشعل زوجها مع المباراة. ليفربول يلعب
نجاة محمد
ان شاء الله تحرقون في نار جهنم ماذنب اللذين ذبحتوهم
.M.
على قدمكم في الصحيفه هنا إلا انتم لازلتم جهلاء نوعاً ما هذه الحادثة وقعت في بريطانيا وليست السعودية وبعض الدول عادي البنت يكون لها صديق وقد يكون صديقها هذا هو خطيبها وزوجها في المستقبل القريب يعني بإختصار سائق الأوبر كان غيور وحسود مع انه فيه الكثيير والكثييير من ملايين النساء غيرها 🤷‍♂️😅
عادل عبدالحي حمزة
كشفت مصادر، عن تفكير إدارة نادي النصر في إرسال لاعب الفريق عبدالفتاح العسيري، إلى الطبيبة الصربية ماريانا كوفازيفيتش المتخصصة في إصابات العضلات. الإسم الصحيح للاعب عبدالفتاح العسيري أم عبدالفتاح عسيري
عادل عبدالحي حمزة
تحتوي سيارة شيفرولية بولت الكهربائية على عدد من الأدوات الرقمية، وونظام معلومات ترفيهي بزاوية. ونظام معلومات ترفيهي

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