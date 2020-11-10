الأعداد السابقة للصحيفة

حسن كراني: "احذروا التيارات الباردة"

Time منذ ساعة
Views 1636
حسن كراني: "احذروا التيارات الباردة"

الرياض (صدى):
أعلن خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، عن رحيل عدم الاستقرار الذي شهدته المملكة خلال الأيام الماضية، إلى شمال شرقها.

وقال "كراني":" بعون الله رحل عدم الاستقرار لشمال شرق المملكة تاركًا خلفه استقرار القطاع الشمالي ونماذج عددية لا حصر لها، بعد سيول من البرد غير معتادة، وتحرك جدار غباري غير معتاد "

وأضاف: "وعليكم أن تحذروا التيارات الباردة لتجنب الإصابة بأمراض الفترة الإنتقالية بين الخريف والشتاء".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد كشفت عن هطول الأمطار الغزيرة على عدد من المناطق منذ اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة القادمة.

إقرأ أيضا:

الأرصاد تعلن هطول أمطار غزيرة على بعض المناطق لـ4 أيام

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
متحمسا وحمشات واجد ...
ابو محمد 😎 ✍️
متحمسا وحمشات واجد ...
باحث
يبدو انك تحتاج تركيز اثناء القراءة وأوضح المهندس يحيى ناصر، خلال حديثه لقناة العربية
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ..

أخر الأخبار

ساب للبرمجيات تعلن عن وظيفة شاغرة
ساب للبرمجيات تعلن عن وظيفة شاغرة
Time منذ 56 ثانية Views 1022
حارس الظفره: « إذا انتقلت للدوري السعودي سأتجه للهلال أو النصر»
حارس الظفره: « إذا انتقلت للدوري السعودي سأتجه للهلال أو النصر»
Time منذ 4 دقائق Views 1166
دونالد ترامب: أحرزنا تقدمًا في الانتخابات وسنُعلن النتائج بعد أيام
دونالد ترامب: أحرزنا تقدمًا في الانتخابات وسنُعلن النتائج بعد أيام
Time منذ 13 دقيقة Views 1295
موقف محرج لموظفة
موقف محرج لموظفة
Time منذ 19 دقيقة Views 220
عراك بين فتيات وسط المارة
عراك بين فتيات وسط المارة
Time منذ 19 دقيقة Views 220
النوم سلطان وهذا مزحه ثقيل
النوم سلطان وهذا مزحه ثقيل
Time منذ 19 دقيقة Views 132
الجمارك توضح غرامة عدم احتفاظ المخلص الجمركي بالسجلات
الجمارك توضح غرامة عدم احتفاظ المخلص الجمركي بالسجلات
Time منذ 23 دقيقة Views 1382
أتراك يسخرون من أردوغان: تركيا تستدين من دولة أصغر من محافظة قونية
أتراك يسخرون من أردوغان: تركيا تستدين من دولة أصغر من محافظة قونية
Time منذ 28 دقيقة Views 1395
شاهد.. سيارة متهورة تقتحم واجهة مبنى في بريدة أثناء تواجد عمال أمامها
شاهد.. سيارة متهورة تقتحم واجهة مبنى في بريدة أثناء تواجد عمال أمامها
Time منذ 32 دقيقة Views 1529
هطول أمطار غزيرة وسيول على النحيتية جنوب حائل (فيديو)
هطول أمطار غزيرة وسيول على النحيتية جنوب حائل (فيديو)
Time منذ 54 دقيقة Views 1493