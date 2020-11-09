الأعداد السابقة للصحيفة

الأرصاد تعلن هطول أمطار غزيرة على بعض المناطق لـ4 أيام

Time منذ 36 دقيقة
Views 1565
Comment 3
الأرصاد تعلن هطول أمطار غزيرة على بعض المناطق لـ4 أيام

علي القحطاني (صدى):
توقعت  هيئة الأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار غزيرة على بعض مناطق المملكة من الثلاثاء إلى الجمعة.

وأشارت الأرصاد  إلى هطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على مكة والطائف والعرضيات وأضم وميسان، جدة، ورابغ، وخليص والليث، والقنفذة، الباحة، بلجرشي، المندق، المخواة، قلوة، عسير، أبها، محايل، بارق، والنماص، بلقرن، ورجال ألمع، جازان، فيفاء، العارضة، الدابر، هروب، جزر فرسان، المدينة المنورة، خيبر، الحناكية.

وتشهد عدد من المحافظات أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وتساقط البرد وسيول على حائل وبقماء والحدود الشمالية، عرعر، رفحاء، الجوف وسكاكا، دومة الجدل، حفر الباطن، القيصومة،النعيرية، الخفجي.

ولفتت الأرصاد إلى هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على الشرقية، الجبيل، والدمام، القصيم، وبريدة، عنيزة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
ودشن المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في وسم (استبعدوا اصالة) عبروا فيه عن رفضهم لمشاركتها في عمل وطني للإمارات، بعدما للدولة بطريقة غير مباشرة عبر موقع تويتر. بعدما أسائت للدولة
نجاة محمد
معليش يا صدي الخبر سخيف
ابو محمد 😎 ✍️
امطار خير بإذن الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
امطار خير بإذن الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. ... الله ينصركم ياجنود الحرمين الشريفين ، على عدوكم ويسدد في عيون الأعداء رميكم .. آمين ..

أخر الأخبار

مي العيدان تنشر صورة لـ "أسيل عمران" في مراهقتها
مي العيدان تنشر صورة لـ "أسيل عمران" في مراهقتها
Time منذ 3 دقائق Views 116
«السومة» خارج قائمة منتخب سوريا
«السومة» خارج قائمة منتخب سوريا
Time منذ 13 دقيقة Views 1311
حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة
Time منذ 20 دقيقة Views 1276
ابتعدوا عن مسار الأودية.. كراني يحذر من أجواء اليوم وغداً
ابتعدوا عن مسار الأودية.. كراني يحذر من أجواء اليوم وغداً
Time منذ 25 دقيقة Views 1337
حيوان يدهس سيدة حاولت الاقتراب منه
حيوان يدهس سيدة حاولت الاقتراب منه
Time منذ 30 دقيقة Views 322
لص يفر من الشرطة بطريقة ماكرة
لص يفر من الشرطة بطريقة ماكرة
Time منذ 31 دقيقة Views 278
عامل محطة ينجو من موت محقق
عامل محطة ينجو من موت محقق
Time منذ 32 دقيقة Views 258
الأرصاد تعلن هطول أمطار غزيرة على بعض المناطق لـ4 أيام
الأرصاد تعلن هطول أمطار غزيرة على بعض المناطق لـ4 أيام
Time منذ 36 دقيقة Views 1565
شاهد.. ظهور أنسو فاتي على عكازين يثير تعاطف الجماهير (فيديو)
شاهد.. ظهور أنسو فاتي على عكازين يثير تعاطف الجماهير (فيديو)
Time منذ 41 دقيقة Views 1414
"التحالف" يعلن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه المملكة
"التحالف" يعلن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه المملكة
Time منذ 45 دقيقة Views 1402