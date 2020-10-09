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«البكيري»: النصر خسر الأسهل من الملعب فهل كانوا يتوقعون الفوز من المكتب!

Time منذ 40 دقيقة
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«البكيري»: النصر خسر الأسهل من الملعب فهل كانوا يتوقعون الفوز من المكتب!

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي محمد البكيري على قرار الاتحاد الآسيوي اليوم الجمعة برفض احتجاج النصر على بيرسبوليس الإيراني .

وأشار " البكيري " أن معركة النصر كانت شبه محسومة بالخسارة مع الإنضباط الآسيوي الذي لا ينصف اي فريق سعودي متظلم ، وأنه كان من الأولى به أن يكسب معركته الأسهل على أرض الملعب .

وقال في تغريدة له على " تويتر " : خسر النصر الأسهل من الملعب ، فهل كانوا يتوقعون أن يكسبوا الأصعب من المكتب ؟ !

وأضاف قائلاً : بربكم .. متى كسبت الأندية السعودية احتجاج في الإنضباط الآسيوي ؟

ويشهد الموقف القانوني جدل كبير بين الرد والرفض لإحتجاج النصر ، والخطوات المستقبلية التي سيتخذها لإثبات حقه في الإحتجاج .

إقرأ أيضاً :

جدل حول الموقف القانوني مابين الرد والرفض لاحتجاج النصر

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تمام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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