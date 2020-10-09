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جدل حول الموقف القانوني مابين الرد والرفض لاحتجاج النصر

Time منذ ساعة
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جدل حول الموقف القانوني مابين الرد والرفض لاحتجاج النصر

ماجد محمد (صدى):
أثارت ردود فعل الجانب الإيراني وإعلامي النصر اليوم الجمعة جدل كبير في الوسط الرياضي بعد قرار " الآسيوي " برد الإحتجاج على مباراة بيرسبوليس الإيراني .

فبينما أصدر الإتحاد الإيراني لكرة القدم بيان يؤكد من خلاله رفض الإحتجاج ، يشير إعلامي النصر إلى إمكانية " رد الدعوى " رغم إعلان " الآسيوي " بردها دون تحديد الإعتراض على الشكل أو الموضوع .

ويؤكد خبراء القانون أن رد الدعوى جائز قانوناً إذا كان الرفض شكلاً حيث يمكن رفعها بعد تلافي العيب الشكلي بها ، وإذا كان الرد موضوعاً لعدم الثبوت فيمكن رفعها مرة ثانية إذا توفرت أدلة كافية و كان لا يزال ممكن .

أما الرفض الذي أعلنه "الآسيوي " يشير من الناحية القانونية "وبغض النظر عن تدخلات الفريق الإيراني" إلى أنه بحث في موضوع الدعوى وتبين عدم أحقية النصر في ادعائه أي أنه لم يثبت حقه في الدعوى ، وهو ما يثير التساؤل حول الدور النصراوي في إثبات حقه سابقاً ، والخطوات المقبلة التي سيتخذها للحفاظ على حقوقه .

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تمام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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