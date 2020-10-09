جدل حول الموقف القانوني مابين الرد والرفض لاحتجاج النصر

ماجد محمد (صدى):
أثارت ردود فعل الجانب الإيراني وإعلامي النصر اليوم الجمعة جدل كبير في الوسط الرياضي بعد قرار " الآسيوي " برد الإحتجاج على مباراة بيرسبوليس الإيراني .
فبينما أصدر الإتحاد الإيراني لكرة القدم بيان يؤكد من خلاله رفض الإحتجاج ، يشير إعلامي النصر إلى إمكانية " رد الدعوى " رغم إعلان " الآسيوي " بردها دون تحديد الإعتراض على الشكل أو الموضوع .
ويؤكد خبراء القانون أن رد الدعوى جائز قانوناً إذا كان الرفض شكلاً حيث يمكن رفعها بعد تلافي العيب الشكلي بها ، وإذا كان الرد موضوعاً لعدم الثبوت فيمكن رفعها مرة ثانية إذا توفرت أدلة كافية و كان لا يزال ممكن .
أما الرفض الذي أعلنه "الآسيوي " يشير من الناحية القانونية "وبغض النظر عن تدخلات الفريق الإيراني" إلى أنه بحث في موضوع الدعوى وتبين عدم أحقية النصر في ادعائه أي أنه لم يثبت حقه في الدعوى ، وهو ما يثير التساؤل حول الدور النصراوي في إثبات حقه سابقاً ، والخطوات المقبلة التي سيتخذها للحفاظ على حقوقه .